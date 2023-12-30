أنور قرقاش: عامان من العمل البناء والمثمر في مجلس الأمن

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «عامان من العمل البناء والمثمر في مجلس الأمن».

وأضاف معاليه : «فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته، مبادراته وأفكاره المثمرة والتعامل مع بعض أصعب التحديات العالمية جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم».

واختتم معاليه: «كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي».