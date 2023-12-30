أنور قرقاش: عامان من العمل البناء والمثمر في مجلس الأمن

قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «عامان من العمل البناء والمثمر في مجلس الأمن».
وأضاف معاليه : «فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته، مبادراته وأفكاره المثمرة والتعامل مع بعض أصعب التحديات العالمية جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم».
واختتم معاليه: «كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي».
عامان من العمل البناء والمثمر في مجلس الأمن— د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) December 30, 2023
فخورون بأداء فريقنا الإماراتي وكفاءته، مبادراته وأفكاره المثمرة والتعامل مع بعض أصعب التحديات العالمية جعلته جسراً للتواصل وسط الانقسام الدولي وخير ممثل للعرب وقضاياهم
كل الشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد وفريقنا الدبلوماسي pic.twitter.com/8ZcNPNgpMV