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سعود بن صقر يشهد ختام منافسات "مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن العربية الأصيلة"

سعود بن صقر يشهد ختام منافسات "مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن العربية الأصيلة"
30 ديسمبر 2023 19:25

شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، اليوم، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ختام منافسات مهرجان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لسباقات الهجن العربية الأصيلة "السوان 2023-2024" النسخة الثالثة عشرة.

وأكد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، أن المهرجان يعد علامة فارقة في سباقات الهجن العربية على المستوى الخليجي، وملتقى سنوياً يحظى بدعم ورعاية خاصة من صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إحياءً للموروث الشعبي والوطني الأصيل، وحفاظاً على الإرث المادي والمعنوي للآباء والأجداد من الاندثار، مبيّناً سموه أن الحدث يعد جزءاً مهماً من الماضي العريق الذي يعبر عن ثقافة وتراث الدولة، ويربط الأبناء بتراثهم وهويتهم الوطنية.

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وأشاد سموه بنتائج الأشواط الرئيسية في اليوم الختامي من المهرجان، وثمن المستوى التنظيمي المثالي، والمشاركة الواسعة من ملاك الهجن العربية الأصيلة من مختلف إمارات الدولة، ودول مجلس التعاون الخليجي التي تعكس المحبة والأخوة بين أبناء الخليج العربي، والتنافس الشريف في رياضة الآباء والأجداد.

وفي نهاية فعاليات السباق، كرم سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بحضور الشيخ راشد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة هيئة طيران الرئاسة، الفائزين في الأشواط الرئيسية، حيث شهد اليوم الختامي إقامة 18 شوطاً في الفترة الصباحية، و4 أشواط للمسائية.

المصدر: وام
سعود بن صقر القاسمي
مهرجان محمد بن زايد لسباقات الهجن العربية الأصيلة
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