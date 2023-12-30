الأحد 31 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تصدر تحذيراً للسائقين

دوريات لشرطة أبوظبي
30 ديسمبر 2023 20:59

أصدرت شرطة أبوظبي والمركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم السبت، تحذيراً للسائقين بضرورة «توخي الحذر بسبب انخفاض الرؤية أثناء تشكل الضباب».
ودعا الحساب الرسمي للقيادة العامة لشرطة أبوظبي، على موقع «إكس»، السائقين «للالتزام بالسرعة المتغيرة الموضحة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية».
من جانبه، أصدر المركز تنبيهاً مماثلاً من الضباب.
وكتب المركز، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً): «فرصة تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، وانعدامها أحياناً على معظم المناطق الداخلية والساحلية، وذلك من الساعة 23:30 السبت 30/12/2023 وحتى الساعة 10:30 الأحد 31/12/2023».

أخبار ذات صلة
الطقس: توقعات بأمطار وضباب
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى الالتزام بالقيادة الآمنة «أثناء الضباب»
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
شرطة أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
ضباب
تحذير
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون يجلسون على أنقاض منزلهم المدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: نعمل على تأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
اليوم 01:30
محمد أبوشهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد دعمها لجهود تحقيق السلام في أوكرانيا
اليوم 01:30
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الحرب في غزة
اليوم 01:29
اليمين يحاول استمالة الناخبين من خلال أجندة مختلفة عن اليسار (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أحزاب «اليمين» تتصدر المشهد في دول أوروبية
اليوم 01:29
مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمراض المعدية تهدد مئات الآلاف في ملاجئ غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©