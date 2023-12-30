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7 شهادات تسجيل مصنف فكري لشرطة عجمان

7 شهادات تسجيل مصنف فكري لشرطة عجمان
31 ديسمبر 2023 01:26

عجمان (وام)

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حصلت القيادة العامة لشرطة عجمان على 7 شهادات تسجيل مصنف فكري لعام 2023، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز أهداف وقيم وزارة الداخلية الساعية لتحقيق أعلى مستوى من الريادة في التميز والابتكار عالمياً.
وقال العميد محمد شيبان سويدان، مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة عجمان، إن حصول شرطة عجمان على 7 شهادات تسجيل مصنف فكري خلال عام 2023 هو إنجاز متميز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي حققتها، مشيراً إلى أن هذه المصنفات هي إضافة متميزة لعدد المصنفات الفكرية البالغ عددها 9 مصنفات في شرطة عجمان.

عجمان
شرطة عجمان
وزارة الداخلية
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