الطقس: توقعات بأمطار وضباب

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً على الجزر و بعض المناطق الساحلية قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة يصبح رطباً ليلاً وصباح غدٍ الاثنين مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية.

وقال المركز، إن حركة الرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة غرباً شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 10 و20 كلم/س تصل إلى 35 كام/س. وحالة البحر في الخليج العربي خفيف - متوسط الموج. ويحدث المد الأول عند الساعة 14:52 والمد الثاني عند الساعة 05:48 والجزر الأول عند الساعة 08:56 والجزر الثاني عند الساعة 22:06.

وفي بحر عُمان: يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:26 والمد الثاني عند الساعة 00:58 الجزر الأول عند الساعة 18:09 والجزر الثاني عند الساعة 07:14.