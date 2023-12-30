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رعاية صحية متكاملة خلال احتفالات رأس السنة

رعاية صحية متكاملة خلال احتفالات رأس السنة
31 ديسمبر 2023 01:26

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت دبي الصحية استعدادها لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمشاركين في احتفالات رأس السنة الميلادية التي ستشهدها إمارة دبي مساء اليوم الأحد في نقاط متعددة من الإمارة، وذلك من خلال تسخير خطة عمل شاملة، ومستشفى ميداني في أهم نقاط الاحتفال في منطقة برج خليفة.
وتشمل الخطة تأمين الرعاية الصحية عبر المستشفيات ومراكز الخدمات العلاجية الخارجية، لضمان السلاسة في التنظيم، والتأهب للاستجابة لأي طارئ قد يحدث خلال الاحتفال الذي يُتوقع أن يشهد إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح وفئات المجتمع داخل الدولة، إضافة إلى الزوار والسياح من خارج الدولة، ضمن إطار يراعي تطبيق الإجراءات الوقائية، ويكفل سلامة الجمهور.
وأوضحت الدكتورة سارة كاظم، رئيس طب الطوارئ في دبي الصحية، أن أقسام الطوارئ في دبي الصحية على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات الطارئة، خلال احتفالات رأس السنة. وأضافت أن «المستشفى الميداني في منطقة برج خليفة يضم أفراداً من الكادر الطبي والتمريضي المتخصص في
التعامل مع مختلف الحالات الطارئة، إلى جانب إداريين وفريق للدعم اللوجستي، كما وتم تزويد المستشفى بالمعدات والتجهيزات الطبية والمستلزمات العلاجية والدوائية التي تكفل الرعاية الشاملة والمتكاملة للمرضى».
من ناحيته، قال خليفة باقر المدير التنفيذي للعمليات في دبي الصحية «حرصنا خلال إعدادنا خطة الاستعداد لتأمين الرعاية الصحية والاستجابة للطوارئ في مختلف مناطق الاحتفال، على التنسيق مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، ووضع خطة عمل متكاملة بشكل يلبي الاستجابة الطارئة في أماكن الحدث في الإمارة، ويضمن تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، ويكفل سلامة الجميع، استناداً إلى قيمتنا الأساسية، المريض أولاً».

رأس السنة
دبي
مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية
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