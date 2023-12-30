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«دفاع مدني عجمان» يوجه باتباع إرشادات السلامة في الشتاء

«دفاع مدني عجمان» يوجه باتباع إرشادات السلامة في الشتاء
31 ديسمبر 2023 01:26

عجمان (وام) 

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وجه الدفاع المدني بعجمان، الأفراد والأسر باتباع الإرشادات التي تجنب حدوث الحرائق والحوادث، للمحافظة على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم، وضمان السلامة والحماية في المجتمع. 
وقال العقيد رائد عبيد الزعابي، مدير عام الإدارة العامة للدفاع المدني بعجمان، إنه يجب على الأفراد والأسر خلال فصل الشتاء اتباع الإرشادات التي تتضمن التأكد دوماً من سلامة الأسلاك الكهربائية، وعدم تحميل التوصيلات أكثر من طاقتها، إضافة إلى التأكد من إطفاء المدفأة عند مغادرة المكان أو عند الخلود للنوم، تفادياً لحدوث الحرائق التي قد تؤدي إلى ضرر في الممتلكات والأرواح في المنزل. 
وأكد أهمية القيام بتهوية المكان بين الحين والآخر للتخلص من الغازات المنبعثة من المدفأة، وعدم استخدامها للتسخين أو التجفيف أو إشعال البخور، والتأكد من توقف السخان عن العمل في حال وصول المياه إلى درجة الحرارة المطلوبة، وألا تتجاوز درجة حرارة السخان (60) درجة مئوية. 
وحذر العقيد الزعابي من استخدام تدفئة الحطب والفحم بشكل دائم، لتجنب انبعاثات غاز أول أكسيد الكربون، مشيراً إلى أن استخدام تدفئة الحطب في الأماكن المغلقة ستتسبب في انبعاثه، وكما هو معلوم فإن استنشاقه بكميات كبيرة سيؤدي لا محالة إلى وقوع حالات حرجة قد تصل إلى الاختناق والوفاة، ونصح باستخدام الأجهزة الحديثة للتدفئة المطابقة للمواصفات، والتي تعد بديلاً أجدى من الحطب والفحم والأماكن المغلقة. وأشار إلى أهمية اتباع إرشادات السلامة لمرتادي المناطق البرية والجبلية من خلال التأكد من اختيار موقع التخييم، وتركيب الخيمة في مكان آمن وبارز على أن تتوافر بها طفاية حريق يدوية وحقيبة إسعافات أولية، إضافة إلى تجنب التخييم، بجانب حواف الأودية ومجاري السيول.

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