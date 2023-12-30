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«القضاء الشرطي» يَطلع على ممارسات نظيره في «الداخلية»

خلال اللقاء (من المصدر)
31 ديسمبر 2023 01:26

دبي (الاتحاد)

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التقى العميد أحمد عبدالله شهيل، مدير عام مجلس القضاء الشرطي بشرطة دبي، العميد الدكتور راشد علي النعيمي، مدير الإدارة العامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، وذلك خلال زيارة نفذها وفد من مجلس القضاء الشرطي بشرطة دبي إلى الإدارة العامة للقضاء الشرطي بوزارة الداخلية، بحضور العميد عادل علي السميطي، نائب المدير العام لشؤون مجالس التأديب، وعدد من الضباط والأفراد بين الجانبين.
وقال العميد أحمد عبدالله شهيل إن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص المجلس على توطيد العلاقات الشرطية والأمنية مع الجهات المحلية والإقليمية والعالمية، والاطلاع على التجارب والممارسات التخصصية، وآليات العمل المعتمدة والناجحة في الأجهزة العسكرية، سعياً لضمان استدامة تطوير منظومة العمل في المجالس القضائية العسكرية.
وتضمنت الزيارة مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومؤشرات الأداء ومنظومة العمل الوظيفية، وسير المخالفات المسلكية، وإجراءات الضبط والتحقيق وصولاً إلى إصدار الأحكام والجزاءات، والتحديات التي تواجه سير إجراءات التقاضي.
وفي ختام الزيارة، توجه العميد أحمد شهيل بالشكر والعرفان إلى الإدارة العامة للقضاء الشرطي، على حسن الاستقبال والتعاون المثمر بين الجانبين.

شرطة دبي
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