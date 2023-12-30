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دفعت إيجار السكن أثناء الزواج وطالبت به بعد الطلاق

دفعت إيجار السكن أثناء الزواج وطالبت به بعد الطلاق
31 ديسمبر 2023 01:26

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

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رفعت سيدة دعوى قضائية ضد زوجها السابق تطالب فيها بقيمة إيجار السكن، وفاتورة الإنترنت، وسلفة للبطاقة «الكريدت كارد»، التي دفعتها، خلال فترة زواجها، وقبل الطلاق، وقدمت صحيفة دعوى التمست في ختامها إلزام زوجها السابق «المدعى عليه» بأن يؤدي لها مبلغ 17.593 درهماً مبلغ إيجار المسكن، وفاتورة الإنترنت، وسلفة للبطاقة «الكريدت كارد» والتعويض بمبلغ 34.000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.
 وأوضحت أنها كانت تربطها علاقة زوجية بالمدعى عليه، وأثناء ذلك قامت المدعية بسداد مبلغ 4400 درهم للبطاقة المغطاة الخاصة بالمدعى عليه، كما التزمت بسداد مبلغ 12000 درهم قيمة الإيجار للسكن، بالإضافة إلى مبلغ 1193 درهماً فاتورة الإنترنت، ولدى مطالبة المدعى عليه بالسداد ماطل في ذلك.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية برفض الدعوى بحالتها، وإلزام المدعية بالرسوم والمصروفات وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعية قد ادعت بأنها تطالب المدعى عليه بـ17.593 درهماً عن قيمة إيجار السكن وفاتورة الإنترنت، وسلفة لسدادها لبطاقة «الكريدت كارد» الخاصة بالمدعى عليه، ولدى مطالبتها له بسداد المبلغ المذكور سابقاً ماطل في ذلك، ولما كان ذلك، وكانت المدعية هي التي يقع عليها عبء إثبات واقعة الدين والسلف موضوع الدعوى إلا أنها لم تقدم أي بينة تثبت صحة ادعائها، وجاءت أقوالها بشأن الواقعة مجرد أقوال مرسلة من دون سند أو دليل، وما قدمته من إيصالات سداد والمترجمة ترجمة قانونية مجرد سداد فواتير الإنترنت من جانبها، ولكنها لا تثبت التزام المدعى عليه بها، وبإيجار المسكن، ومن سياق ما تقدم لا تثبت المستندات المقدمة في الدعوى انشغال ذمة المدعى عليه لصالح المدعية بأية مبالغ مالية، وبذلك تكون الدعوى قد افتقرت للبينة التي تثبت صحتها، وتكون قد جاءت قائمة على غير سند من الواقع والقانون، وتقضي المحكمة برفضها.

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