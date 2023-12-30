إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

نظم فريق «التواجد البلدي» ببلدية منطقة الظفرة حملات توعية لأصحاب المخيمات في مهرجان ليوا الدولي، تحت شعار «برنا مسؤوليتنا»؛ بهدف تعزيز الوعي بأهمية اتباع الممارسات السليمة أثناء التخييم، وعدم رمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها، والتأكد من عدم ترك المخلفات بعد الانتهاء من التخييم، حرصاً على نظافة برنا، وتوعية أصحاب المخيمات بأهمية اتباع إجراءات الأمن والسلامة عند التخييم للمحافظة على سلامتهم، والمحافظة على النظافة والمظهر العام لضمان أقصى درجات الحماية للمجتمع والبيئة.

ويقوم «التواجد البلدي» بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» بنظافة المهرجان والمحافظة على المظهر العام، وتنظيم زيارات للمخيمات للتوعية بأهمية المحافظة على النظافة، كما أعد التواجد البلدي برنامجاً توعوياً، تضمن حملات نظافة تحت شعار «برنا مسؤوليتنا»، و«سلامتك في مخيمك»، بالإضافة إلى حملة «عيالنا بعيونا»، ومسابقة التواجد البلدي للمخيم المستدام، ومسابقة لأجمل مخيم عائلي.

ويسعى «التواجد البلدي» إلى إثراء تجارب الزوار والمشاركين في المهرجان من خلال عمل استبيانات والتعرف على احتياجات المجتمع والزوار، واستقبال البلاغات والشكاوى والاستفسارات كافة، وذلك من خلال الاتصال على الرقم 993 المرتبط بغرفة عمليات تعمل 24 ساعة ومرتبطة بشكل مباشر مع الشركاء الاستراتيجيين لخدمة الزوار وتوعية المشاركين ومتابعة مناطق التخييم.

وتم توفير مركبات ودراجات مجهزة بشكل كامل ومخصصة لطبيعة منطقة المهرجان لخدمة الزوار وتوعية المشاركين ومتابعة مناطق التخييم.