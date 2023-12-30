«منصور بن زايد للتميز الزراعي» تواصل فعالياتها بمهرجان الشيخ زايد

إبراهيم سليم (أبوظبي)

استقطبت الفعاليات التي تنظمها جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، في جناحها بمهرجان الشيخ زايد بالوثبة، إقبالاً كبيراً من جانب المشاركين والجمهور، وتُقام المسابقات المصاحبة بصورة شبه يومية، ضمن فعاليات المهرجان، ومن أبرز هذه الفعاليات المسابقات المصاحبة للجائزة/ الشق الحيواني، وتضم فعاليات المسابقات المصاحبة للجائزة عدد 3 مسابقات رئيسية يندرج تحتها عدد 46 فئة/ شوط، والتي تهدف إلى تشجيع المربين على اقتناء السلالات الأكثر إنتاجاً ومقاومة للأمراض مع القابلية للتأقلم مع البيئة الصحراوية.

كما تضم جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي في دورتها الثانية هذا العام 9 مهرجانات منوعة و21 مسابقة من المسابقات المصاحبة للجائزة موزعة على 72 مسابقة فرعية والتي تشتمل على مسابقة أفضل منتج من التمور، ومسابقة أفضل المنتجات التحويلية من النخيل، ومسابقة أفضل سلة من فواكه الدار، ومسابقة أفضل سلة تين، ومسابقة أفضل ثمار السدر، ومسابقة الطهي الحي، ومسابقة أفضل المنتجات التحويلية الغذائية الحيوانية والبحرية، ومسابقة أفضل منتج ألبان، إلى جانب مسابقات الثروة الحيوانية ومسابقة التوعية والترويجية.

وحددت اللجنة المنظمة الشروط والضوابط العامة لمسابقات فئات الثروة الحيوانية، وهي «ألا يقل عمر المشارك في المسابقات المصاحبة عن 18 سنة، وأن تكون الأغنام تحت ملكية المشارك الشخصية. وفي حال اشتراك أكثر من شخص في ملكية الأغنام، فإنه يحق لأحدهم فقط المشاركة بالمسابقة دون بقية الملاك المشتركين معه وذلك للفئة نفسها، وفي حال اشتراك أكثر من مالك في حيازة واحدة فإنه يجوز المشاركة في المسابقة لكل شريك، كما يمنع وضع أية علامة (قلادة/ جرس/.. إلخ) يميز الأغنام المشاركة.

ويشترط في مسابقة (أفضل ثلاث جذعات - إنتاج العزبة) أن تكون من إنتاج مالك العزبة أو المزرعة داخل الدولة، بخلاف بقية الفئات الأخرى، وأن تكون الأغنام حسنة المظهر وذات بنية جسدية جيدة ومقلمة الأظلاف ومهذبة الصوف/ الشعر وخالية من العيوب والتشوهات الخلقية أو ألا تكون ثنائية الجنس.

وتوفير شهادة خلو من البروسيلا لكل حيوان مشارك صادرة من جهة حكومية.

كما يلتزم المشاركون بأداء القَسم عند تسليم الأغنام أو عند الطلب من قبل اللجنة المنظمة، ولا يجوز نقل ملكية أو شراء وبيع أو استبدال الأغنام المشاركة بعد دخول لجنة التحكيم، ويتم استبعاد أي مشارك يثبت عبثه بالأغنام أو استخدامه بأي طريقة للغش أو التدليس على لجنة التحكيم (دون الرجوع إلى صاحب الحيوان) وحرمان مالكها من المشاركة في أي مسابقة أخرى مستقبلاً.

ويعتبر مالك الحيوانات مسؤولاً بشكل كامل عن الحلال المشارك في المسابقات، ولا تتحمل اللجنة المنظمة للمسابقة أي مسؤولية تجاهها، ولا يسمح التصرف بالأغنام المشاركة بعد دخولها إلى المسابقة دون موافقة مسبقة من اللجنة المنظمة، وعلى المشاركين الالتزام بالأوقات المحددة للمسابقة ويمنع دخول أي أغنام بعد الوقت المحدد بحسب ما يتم الإعلان عنه من اللجنة لاحقاً، كما يسمح للمشارك بإحضار عامل خاص به لرعاية الحيوانات على أن يكون لائق المظهر.

وفتحت اللجنة المنظمة المجال أمام المشاركة في المسابقات المصاحبة للجائزة، وحددت اشتراطات المشاركة من خارج الدولة في المسابقات المصاحبة الخاصة بالشق الحيواني، وتهدف المسابقات الخاصة بالشق الحيواني إلى تشجيع المربين على اقتناء السلالات الأكثر إنتاجاً ومقاومةً للأمراض وتأقلماً مع الظروف البيئية والمناخية السائدة في منطقة الخليج العربي.

وتستهدف اللجنة المنظمة تشجيع المربين على اقتناء أفضل السلالات وإبراز مزايا تربية تلك السلالات التي تتميز بالإنتاجية العالية ومقاومة الأمراض والتأقلم مع البيئة الصحراوية، وتشجيع المربين على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في رفع الإنتاجية وزيادة الاكتفاء الذاتي من المنتجات الحيوانية وتحقيق الأمن الغذائي، والترويج لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي.

وحددت 7 شروط، هي: التسجيل في موقع الجائزة الرسمي، ومراعاة جميع الاشتراطات العامة للمشاركة في الجائزة والمسابقات المصاحبة بشكل عام، والاشتراطات الخاصة بكل مسابقة بشكل خاص، وأن تكون الحيوانات التي ستشارك بالمسابقة «حاصلة على إذن استيراد للمواشي الحية التي ستشارك بالجائزة من وزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة، وحاصلة على شهادة صحية بيطرية من بلد المنشأ تثبت خلوها من الأمراض الوبائية المعدية، وشهادة تثبت خلوها من البروسيلا صادرة من جهة حكومية في بلد المنشأ أو من دولة الإمارات».

ويتعين عند إحضار الحلال إبراز الشهادات المطلوبة إلى المنظمين مباشرة عند الوصول لموقع المسابقات (إذن الاستيراد، الشهادة الصحية من بلد المنشأ، شهادة الخلو من البروسيلا)، ولا يسمح بالمشاركة بنفس الحيوان بأكثر من شوط في المسابقات المصاحبة، ويسمح بالمشاركة بالفئات/ الأشواط التالية فقط ضمن المسابقات المصاحبة للجائزة: بالنسبة إلى مسابقات أفضل السلالات لسلالة النعيمي، والنجدي، والحري، والماعز العارضي، وسلالة العرب، والماعز الشامي لـ«أفضل فحل - أفضل جذع - أفضل 5 جذعات»، ومسابقات أفضل الأوزان لجميع السلالات، ومسابقات أفضل إنتاج حليب لجميع السلالات، تقديم طلب لهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للحصول على شهادة لمن يهمه الأمر بالمشاركة بالجائزة.