الأحد 31 ديسمبر 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الإمارات 2024

الإمارات 2024
31 ديسمبر 2023 01:27

طه حسيب (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإمارات: نعمل على تأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
الإمارات تجدد دعمها لجهود تحقيق السلام في أوكرانيا

صناعة المستقبل حرفة إماراتية بامتياز.. 
لم تنتظر دولتنا المستقبل، بل برعت في صناعته..
وبتوجيهات القيادة الرشيدة..  تنطلق دائماً إلى مسارات تحددها الأفعال لا الأقوال ..وعبر رؤى استراتيجية وخطط واضحة قابلة للتطبيق.. 
وإذا كانت الإمارات تودع عام 2023 بإنجازات غير مسبوقة في القطاعات كافة، فهي تتطلع إلى المستقبل بشغف، تترجمه في العام الجديد 2024 إلى خطط واستراتيجيات تستهدف تعزيز رفاهية أبناء الوطن.
«MBZ-SAT» إلى الفضاء
يشهد العام الجديد، إطلاق قمر يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «MBZ-SAT» الذي يعتبر أحد أفضل الأقمار الاصطناعية على مستوى العالم، وما يميز القمر الاصطناعي، توفير البيانات بدقة وسرعة عالية للمستفيدين، وسيكون بمقدورهم وللمرة الأولى تقديم طلبات مختلف الجهات المعنية للحصول على الصور التي يريدونها بشكل آلي.
استكشاف القمر
فريق مهمة الإمارات للاستكشاف القمر يواصل في 2024 العمل على المستكشف راشد 2 الجديد ضمن محاولة جديدة للوصول للقمر.
الطاقة النظيفة
تواصل الإمارات خلال العام الجديد، مسيرتها في تنوع مصادر الطاقة، مرتكزة على رصيد غير مسبوق من سياسات الطاقة النظيفة، وخطوات ناجعة في مواجهة التغير المناخي.
ترسيخ الاستدامة
 رسائل كبرى عنوانها المستقبل حضرت بقوة في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِد بمدينة إكسبو دبي تزامناً مع انعقاد «كوب28»، عنوانها ترسيخ الاستدامة في مجتمع الإمارات، وهذا ما تعمل عليه حكومة الإمارات خلال العام الجديد.
إنشاءات ذكية
تخطط الإمارات لأن تكون في مقدمة الدول التي تعتمد ما يوصف بالبناء الذكي والتصميم الرقمي، وذلك بعد اعتماد الدليل الوطني الاسترشادي للإنشاءات الذكية، والذي تم اعتماده خطوة مهمة نحو الإنشاءات الذكية.
التنوع البيولوجي
يسهم اعتماد الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 في حماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال، خاصة مع اعتماد مبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات، وإطلاق سجل وطني لأرصدة الكربون. 
الزراعة والصيد
تطلق الإمارات خلال 2024 مبادرات رائدة لتنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة، ودعم قطاع استزراع الأحياء المائية، وتنظيم تصدير الأحياء المائية، بالإضافة إلى اعتماد مبادرة تمكين النساء في قطاع الصيد والاستزراع.
الاقتصاد الدائري
اعتمدت الإمارات الاقتصاد الدائري الذي يستند على مبادئ ثلاثة أساسية: التخلص من النفايات وفق طرق محددة، الاستخدام الأمثل للموارد بالحفاظ عليها وحماية المنتجات والمواد بشكل قابل للاستخدام أطول فترة ممكنة، وتجديد النظم الطبيعية.

الإمارات
MBZ Sat
الطاقة النظيفة
استكشاف القمر
الاقتصاد الدائري
آخر الأخبار
أطفال فلسطينيون يجلسون على أنقاض منزلهم المدمر في غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الإمارات: نعمل على تأمين ممرات إنسانية لإيصال المساعدات إلى غزة
اليوم 01:30
محمد أبوشهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات تجدد دعمها لجهود تحقيق السلام في أوكرانيا
اليوم 01:30
تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة تحذر من اتساع نطاق الحرب في غزة
اليوم 01:29
اليمين يحاول استمالة الناخبين من خلال أجندة مختلفة عن اليسار (أرشيفية)
الأخبار العالمية
أحزاب «اليمين» تتصدر المشهد في دول أوروبية
اليوم 01:29
مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمراض المعدية تهدد مئات الآلاف في ملاجئ غزة
اليوم 01:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2023©