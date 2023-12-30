الإمارات 2024

طه حسيب (أبوظبي)

صناعة المستقبل حرفة إماراتية بامتياز..

لم تنتظر دولتنا المستقبل، بل برعت في صناعته..

وبتوجيهات القيادة الرشيدة.. تنطلق دائماً إلى مسارات تحددها الأفعال لا الأقوال ..وعبر رؤى استراتيجية وخطط واضحة قابلة للتطبيق..

وإذا كانت الإمارات تودع عام 2023 بإنجازات غير مسبوقة في القطاعات كافة، فهي تتطلع إلى المستقبل بشغف، تترجمه في العام الجديد 2024 إلى خطط واستراتيجيات تستهدف تعزيز رفاهية أبناء الوطن.

«MBZ-SAT» إلى الفضاء

يشهد العام الجديد، إطلاق قمر يحمل اسم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، «MBZ-SAT» الذي يعتبر أحد أفضل الأقمار الاصطناعية على مستوى العالم، وما يميز القمر الاصطناعي، توفير البيانات بدقة وسرعة عالية للمستفيدين، وسيكون بمقدورهم وللمرة الأولى تقديم طلبات مختلف الجهات المعنية للحصول على الصور التي يريدونها بشكل آلي.

استكشاف القمر

فريق مهمة الإمارات للاستكشاف القمر يواصل في 2024 العمل على المستكشف راشد 2 الجديد ضمن محاولة جديدة للوصول للقمر.

الطاقة النظيفة

تواصل الإمارات خلال العام الجديد، مسيرتها في تنوع مصادر الطاقة، مرتكزة على رصيد غير مسبوق من سياسات الطاقة النظيفة، وخطوات ناجعة في مواجهة التغير المناخي.

ترسيخ الاستدامة

رسائل كبرى عنوانها المستقبل حضرت بقوة في اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقِد بمدينة إكسبو دبي تزامناً مع انعقاد «كوب28»، عنوانها ترسيخ الاستدامة في مجتمع الإمارات، وهذا ما تعمل عليه حكومة الإمارات خلال العام الجديد.

إنشاءات ذكية

تخطط الإمارات لأن تكون في مقدمة الدول التي تعتمد ما يوصف بالبناء الذكي والتصميم الرقمي، وذلك بعد اعتماد الدليل الوطني الاسترشادي للإنشاءات الذكية، والذي تم اعتماده خطوة مهمة نحو الإنشاءات الذكية.

التنوع البيولوجي

يسهم اعتماد الإطار العام لاستراتيجية التنوع البيولوجي 2031 في حماية النظم الطبيعية واستدامتها ورفع كفاءة كوادرنا الوطنية في هذا المجال، خاصة مع اعتماد مبادرة عالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات، وإطلاق سجل وطني لأرصدة الكربون.

الزراعة والصيد

تطلق الإمارات خلال 2024 مبادرات رائدة لتنمية قطاع الزراعة الحديثة في الدولة، ودعم قطاع استزراع الأحياء المائية، وتنظيم تصدير الأحياء المائية، بالإضافة إلى اعتماد مبادرة تمكين النساء في قطاع الصيد والاستزراع.

الاقتصاد الدائري

اعتمدت الإمارات الاقتصاد الدائري الذي يستند على مبادئ ثلاثة أساسية: التخلص من النفايات وفق طرق محددة، الاستخدام الأمثل للموارد بالحفاظ عليها وحماية المنتجات والمواد بشكل قابل للاستخدام أطول فترة ممكنة، وتجديد النظم الطبيعية.