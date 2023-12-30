2023.. عام التحولات الاستثنائية

دينا محمود (لندن)

لم تشأ أيام عام 2023 أن تمضي هادئة دون صخب، فالجانب الأكبر منها، حَفِلَ بتطورات عاصفة وأحداث دراماتيكية، وتغيرات وتبدلات على صُعُد شتى. فبالإضافة إلى ما عصف بالأرض خلال عامنا الموشك على الرحيل، من كوارث طبيعية واضطرابات سياسية واقتصادية ونزاعات مسلحة، فضلا عن مستجدات لافتة على الصعيد التقني، سيُذْكَرُ 2023، على أنه العام الذي طوى فيه العالم أو كاد صفحة وباء حصد أرواح الملايين من بنيه، ليستقبل حقبة مناخية تهدد حياة المليارات منهم. لكن أيام التقويم لم تخل من بريق أمل سطع في الشهر الأخير من العام، مع الاتفاق التاريخي، الذي قادت الإمارات جهود التوصل إليه، عبر استضافتها مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28)، ما شَكَّلَ خطوة فارقة على طريق حماية البشرية، من المخاطر المميتة لظاهرة التغير المناخي.

COP28UAE.. إنقاذ الأرض

ثمة إجماعٌ على أن «اتفاق الإمارات»، الذي أُعلن عن التوصل إليه في الثالث عشر من ديسمبر، كثمرةٍ لمؤتمر «الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ» (كوب 28)، سيظل العنوان الأبرز لـ 2023، لدى مليارات البشر، في شرق العالم وغربه.

فالاتفاق التاريخي، الذي أُسْدِل به الستار على المؤتمر الذي استضافته دولة الإمارات بين أواخر نوفمبر ومنتصف ديسمبر، رسخ نجاح الرئاسة الإماراتية لهذا المحفل الدولي رفيع المستوى، في حشد جهود نحو مئتيْن من بُلدان العالم، لبلورة توافق لم يتحقق من قبل على صعيد مواجهة تغير المناخ، بما يضع كوكبنا على المسار الصحيح للعمل المناخي، من أجل إنقاذ الأرض، وضمان مستقبل مستدام للبشرية.

حقبة الغليان

لعل النجاح الذي اختُتِمَ به العام على صعيد مواجهة أزمة المناخ، بفضل القيادة الإماراتية الحكيمة لسفينة «كوب 28»، يمكن أن يخفف ولو قليلاً من الروع الذي عَمَّ البشرية طيلة شهور 2023، جراء الصدمات المناخية المتتالية التي ضربت كوكبنا خلاله، وتمثل أخطرها في الارتفاع القياسي لدرجات الحرارة في بقاع شاسعة من العالم، ما مَثَلَّ بداية تحول مُنذر بالخطر، في تاريخ الإنسانية بأسرها.

ودفع هذا الارتفاع غير المسبوق، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لأن يعلن في السابع والعشرين من يوليو 2023، أن موجات الحر «المرعبة» التي يكتوي بها الملايين حول العالم، تؤذن بانتهاء حقبة الاحتباس الحراري، ودخول البشرية ما وصفه بـ «عصر الغليان العالمي».

ولم يبد الطابع المتشائم بشدة لتصريحات جوتيريش مبالغا فيه بنظر الخبراء، الذين اعتبروا أن صيف 2023 كان تاريخيا، إذ تعاقبت خلاله ثلاثة أشهر، هي الأكثر سخونة في التاريخ المسجّل، ما أوقع خسائر بشرية ومادية، كانت فادحة في كثير من الأحيان.

ففي 17 مايو، حذر العلماء من أن الأرض باتت في سبيلها على الأرجح، لأن تتجاوز عتبة الدرجة ونصف الدرجة المئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك قبل أقل من شهرين، من إعلانهم عن أن الرابع من يوليو، شهد تسجيل متوسط درجة حرارة على مستوى العالم، وصلت إلى 17.18 درجة مئوية، وهو مستوى قياسي مرتفع، على نحو غير مسبوق.

ولم يقتصر الأمر على اليابسة، فقد سجّلت المحيطات في الرابع من أغسطس 2023، درجة حرارة سطحية قاربت الإحدى والعشرين درجة مئوية، وهو رقم قياسي عالمي، رُصِدَ للمرة الأولى. كما سجلَّت الحرارة السطحية في البحر المتوسط، رقما قياسيا هي الأخرى، بعدما بلغت 28.7 درجة مئوية خلال يوليو 2023.

حقبة الغليان

تحولات 2023 الصاخبة، شملت تغيرات في ملامح وتضاريس بقاع شتى من الأرض، وذلك على وقع زلازل وأعاصير وفيضانات، بجانب موجات جفاف وحرائق غابات، اجتاحت مناطق مختلفة من العالم، طيلة شهور العام تقريبا.

ففي السادس من فبراير، استيقظت سوريا وتركيا على زلزاليْن مُدمريْن، من بين الأقوى في تاريخهما، بلغت شدتهما 7.8 درجة و7.5 درجة على مقياس ريختر، وحصدا أرواح أكثر من خمسين ألف شخص في البلدين، كما خلّفا خسائر مادية جسيمة فيهما.

وفي الثامن من سبتمبر، كان المغرب على موعد مع الكابوس نفسه، بعدما ضربه زلزال بلغت قوته سبع درجات على مقياس ريختر، أودى بحياة قرابة ثلاثة آلاف شخص، بجانب آلاف الجرحى. كما دمر الزلزال، وهو الأكثر من حيث عدد الضحايا في المغرب منذ عام 1960، عشرات الآلاف من المنازل كليا أو جزئيا، في مناطق جبلية وعرة وقرى نائية.

وبعد شهر واحد لا أكثر، وفي السابع من أكتوبر، ضربت ثلاثة زلازل شبه متزامنة، مدينة هيرات غربي أفغانستان، بقوة شارفت على 6.3 درجة على مقياس ريختر. وأوقعت الزلازل، وهي الأكثر فتكا بالأرواح في أفغانستان منذ ربع قرن، قرابة 2500 قتيل وما يربو على ألفيْ جريح، بجانب خسائر مادية، لم يزل الأفغان يحاولون التعافي منها حتى الآن.

الكوارث الطبيعية في 2023، طالت ليبيا كذلك، حينما ضربت الساحل الشرقي منها، العاصفة «دانيال»، مصحوبة بأمطار شديدة الغزارة، أما دول القرن الإفريقي، فكانت خلال 2023، مسرحا لسيناريو فريد من نوعه، تعاقبت في إطاره موجات الجفاف والفيضانات بفارق زمني لا يتعدى بضعة أشهر.

ولم تحل هذه الموجة، التي توصف بالأشد وطأة منذ نحو أربعة عقود، دون أن يشهد «القرن الإفريقي» كذلك في النصف الأول من نوفمبر، فيضانات عارمة مرتبطة بظاهرة «النينيو» المناخية، أدت في الصومال وحده إلى سقوط عشرات القتلى ونزوح أكثر من مليون شخص.

الأمطار الغزيرة كانت ضيفا ثقيلا كذلك، على سكان العاصمة الصينية بكين في الثاني من أغسطس، حين هطلت بمنسوب هو الأعلى منذ 140 عاما، جراء الإعصار «دوكسوري»، الذي دمر مناطق واسعة في شرق آسيا في دول كالفلبين، تزامنا مع الإعصار «خانون»، الذي لم يمر مرور الكرام على بُلدان آسيوية وأوروبية أخرى مثل اليابان وروسيا. وقبل ذلك بنحو ثلاثة أشهر، اجتاح الإعصار «موكا» ميانمار، مُخلّفا نحو 500 قتيل، بالإضافة إلى أضرار مادية، تُقدر قيمتها بما يشارف 1.5 مليار دولار.

وفي حين لم تسلم دول إسكندنافيا في شمال أوروبا من خسائر واسعة ألحقتها بها العاصفة «هانز» في الثامن من أغسطس، أي قبل أقل من أسبوعين من تضرر المكسيك من أول عاصفة استوائية تجتاحها منذ 84 عاما، بدت حرائق الغابات، وقد باتت خطرا متنقلا، يوزع ضرباته شرقا وغربا، ليطال خلال الصيف لبنان وسوريا والمغرب والجزائر واليونان وكندا بجانب ولايات أميركية عدة، قبل أن يستعر في أستراليا في نوفمبر.

غزة.. فريسة الحرب والأزمات

منذ السابع من أكتوبر، تحول قطاع غزة، إلى محط أنظار العالم بأسره، بعدما اندلعت فيه حرب ضارية، جعلت سكانه فريسة لأزمة إنسانية، ربما تكون الأسوأ من نوعها في أراضيه على الإطلاق.

فبجانب أكثر من 20 ألف غزاوي أُزهِقَت أرواحُهم جراء الحرب، وما يزيد على خمسين ألفاً أصيبوا بجروح بفعل القصف والغارات الجوية والعمليات البرية، يهدد خطر الجوع نحو نصف مليون شخص، أي قرابة ربع سكان القطاع، وذلك في وقت يُخشى فيه من أن يمتد هذا التهديد، خلال بضعة أسابيع من الآن، إلى جميع السكان، البالغ عددهم 2.4 مليون نسمة تقريبا.

يُضاف إلى هؤلاء، قرابة مليون نازح فروا من ديارهم في شمال قطاع غزة إلى جنوبه، نجاةً بحياتهم في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، التي ألحقت دمارا هائلا بالبنية التحتية في القطاع، وقوضت الخدمات الحيوية في مختلف أنحائه، وسط صعوبات كبيرة تكتنف عملية إيصال المساعدات الإغاثية، لمن هم في أمس الحاجة إليها. ومنذ اللحظة الأولى لنشوب هذه الحرب، التي تحتل موقعا متقدما على قائمة الأحداث الأبرز في عام 2023، آلت دولة الإمارات على نفسها، بذل كل ما بوسعها من جهد دبلوماسي وإغاثي، لحقن دماء الأبرياء من جهة، وتخفيف الكارثة الإنسانية التي يكابدها مئات الآلاف من فلسطينيي غزة، من جهة أخرى.

وفي الأسابيع الأولى للحرب، أطلقت الإمارات عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية لإغاثة فلسطينيي القطاع، عبر تسيير جسر جوي. كما أقامت الدولة مستشفى ميدانيا متكاملا داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك، شهدت الإمارات حملة «تراحم من أجل غزة» الإغاثية المجتمعية تضامنا مع الأطفال الفلسطينيين، كما يتواصل استقبال أطفال فلسطينيين جرحى ومصابين بالسرطان قادمين من قطاع غزة.

وعبر موقعها كممثل للمجموعة العربية في مجلس الأمن الدولي، نجحت دولة الإمارات في الثاني والعشرين من ديسمبر، في حشد الدعم داخل المجلس، لاستصدار قرار يستهدف الدفع باتخاذ خطوات عاجلة، للسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ودون عوائق وعلى نحو واسع النطاق إلى غزة، بجانب تهيئة الظروف لوقف مستدام للأعمال العدائية هناك.

توسع الـ «بريكس»

في الرابع والعشرين من أغسطس 2023، رحبت الإمارات بالانضمام إلى مجموعة «بريكس»، بعد الدعوة التي وجهت لها وخمس دول أخرى، بينها المملكة العربية السعودية ومصر، للانضمام لهذه المجموعة، التي تأسست عام 2009، من جانب روسيا والصين والهند والبرازيل، قبل أن يكتمل عقد مؤسسيها في العام التالي، بضم جنوب أفريقيا إلى عضويتها.

وخلال قمة «بريكس» التي اختُتِمَت في اليوم نفسه في جوهانسبرج، صادق قادة دولها الخمس، على ضم الإمارات رسميا لعضوية هذا التحالف الاقتصادي، الذي تشكل حصته من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ما نسبته 23%، كما تضم دوله 42% من سكان العالم، وتستحوذ على ما يصل إلى 16% من حجم التجارة العالمية.

وداعا «كورونا»

في الرابع من مايو 2023، أصدرت منظمة الصحة العالمية، إعلانا طال انتظاره، بأن وباء كورونا «كوفيد ـ 19»، لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية على المستوى العالمي، وذلك بعد أكثر من ثلاث سنوات، على تصنيفه على هذه الشاكلة. وصدر هذا الإعلان، بعدما رصدت المنظمة ما وصفته بـ «منحنى تنازلي» استمر لأكثر من عام للجائحة، التي سُجِلَ ما يزيد على 765 مليون إصابة مؤكدة بها، وحصدت أرواح ما لا يقل عن سبعة ملايين شخص، قد يصل عددهم بحسب بعض التقديرات، إلى عشرين مليوناً.

طفرة الـ «ChatGPT»

رغم أن نموذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الذي بات شهيرا للغاية الآن، «شات جي بي تي» (ChatGPT)، قد دُشِن رسميا قبل بدء العام الحالي بشهر واحد تقريبا، فإن نجمه لم يبزغ سوى في يناير 2023، عندما وصل عدد مستخدميه إلى أكثر من مئة مليون، ما جعله التطبيق الأسرع انتشارا بين المستهلكين.

وشَكَّل تطوير هذا النموذج، وهو عبارة عن روبوت للمحادثة مُدرَّب مسبقا يمكن استخدامه على أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية على حد سواء، تحولا استثنائيا في عالم الذكاء الاصطناعي، بفضل تعدد استخداماته وتنوعها، بدءا من الإجابة على الأسئلة النمطية العادية، وصولا إلى كتابة برامج الحاسوب وتصحيحها، مرورا بتأليف الروايات والمسرحيات والقصائد الشعرية والمقطوعات الموسيقية وغيرها.

وأشعل النجاح الهائل الذي حققه «شات جي بي تي»، شرارة سباق ضارٍ بين شركات عملاقة تعمل في مجال التكنولوجيا، لتدشين نماذج ذكاء اصطناعي منافسة، ظهر بعضها بالفعل خلال 2023، ولا يزال البعض الآخر في مرحلة التطوير، وذلك وسط مخاوف يبديها خبراء ونشطاء، من إمكانية أن يخرج هذا السباق عن نطاق السيطرة، وأن يقود اتساع نطاق استخدام مثل هذه التقنيات المتطورة بشدة، إلى التأثير سلبا على مستقبل البشرية، إلى حد قد يهددها بالانقراض في يوم ما.

انتخابات الرئاسة المصرية

لولا اندلاع الحرب في قطاع غزة، لكان صوت الانتخابات الرئاسية المصرية، التي أُجريت في وقت سابق من ديسمبر، هو الأعلى على الإطلاق في البلاد، خلال 2023.

ولكن اهتمام المصريين بما يجري على الحدود الشرقية لوطنهم وتبعاته المحتملة عليهم، لم يمنعهم من الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع، بنسبة غير مسبوقة بلغت 66.8%، في عملية انتخابية، دارت خارج بلادهم مطلع ديسمبر وفي داخلها خلال الأسبوع الثاني من الشهر نفسه، دون أن تشهد تقديم أي طعون أو شكاوى.

وبعد منافسة مع ثلاثة مرشحين آخرين، أُعيد انتخاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لفترة جديدة مدتها ست سنوات، بعدما حصد 89.6% من إجمالي الأصوات الصحيحة، التي فاق عددها 44 مليون صوت، وهو ما يرسخ دعائم مرحلة التحول، التي تعيشها مصر منذ أكثر من عقد من الزمان، باتجاه تحقيق مزيد من الاستقرار واستكمال مسيرة التنمية، في ظل مشهد داخلي وإقليمي شديد التعقيد.

تشارلز الثالث مُتوجاً

في السادس من مايو 2023، تُوِّج الملك تشارلز الثالث على عرش بريطانيا، في مراسم احتفالية متنوعة، استمرت لأيام ثلاثة، في أجواء لم تشهد المملكة المتحدة مثيلا لها، منذ سبعة عقود تقريبا.

وحضر حفل التتويج، الذي أُقيم في كنيسة «وستمنستر آبي» التاريخية بقلب لندن، نحو 2300 مدعو من 203 من دول العالم، بينهم عدد من القادة ورؤساء البُلدان والحكومات، بجانب ممثلين لأديان مختلفة وجمعيات خيرية، وفائزين بجائزة نوبل.

عودة سوريا

إذا كانت دوامة «الفراغ القيادي» اللبنانية بدت في اتساع خلال 2023، فإن العام نفسه شهد إنهاء شغور مقعد جارتها سوريا على طاولة اجتماعات جامعة الدول العربية، وذلك مع تبني وزراء الخارجية العرب، في السابع من مايو الماضي، قرارا بعودتها لشغل مقعدها، الذي غابت عنه قرابة 12 عاما، كإحدى تبعات الأزمة التي عصفت بها في ربيع 2011.

وفتحت عودة سوريا للبيت العربي الباب، أمام مشاركة الرئيس بشار الأسد، في القمة العربية العادية في دورتها الثانية والثلاثين التي عُقِدَت في 19 مايو بمدينة جدة السعودية، وهو حضور تكرر في القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، التي احتضنتها الرياض، في الحادي عشر من نوفمبر، لبحث الحرب في قطاع غزة.

لبنان.. رقعة «الشغور»

في الربع الأول من 2023، بدا أن أزمة «الفراغ القيادي» التي بدأت في لبنان قبل ذلك بنحو عام جراء الفشل في تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات والعجز عن انتخاب رئيس جديد للجمهورية، تحولت إلى دوامة، تهدد باجتياح الكثير من المؤسسات السيادية والحيوية.

ففي الثاني من مارس، تنحى رئيس جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم عن منصبه، بعد فشل محاولات تمديد فترة شغله له. وفي الحادي والثلاثين من يوليو، بلغت أزمة شغور المناصب الكبرى مستوى أكثر خطورة، مع انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، دون تعيين خلف له، بسبب الانقسامات السياسية والشلل المؤسساتي في البلاد. لكن مجلس النواب اللبناني نجح في الخامس عشر من ديسمبر، في المصادقة على قانون تُمدد بموجبه ولاية قائد الجيش العماد جوزيف عون، سنة أخرى. وجَنَّبت هذه الخطوة لبنان، مغبة مواجهة فراغ جديد على قمة المؤسسة العسكرية هذه المرة، مع ترقب وصول عون لسن التقاعد منتصف يناير المقبل، في وقت يشغر فيه منصب رئيس الأركان.

نزع فتيل «صافر»

في أغسطس، كان اليمنيون المنكوبون بصراع أشعلته جماعة «الحوثي» قبل أكثر من تسع سنوات، على موعد مع تطور إيجابي نادر من نوعه، في غمار أزمة إنسانية متواصلة، سبق أن وُصِفَت بالأسوأ في العالم بأسره. ففي الحادي عشر من ذلك الشهر، أعلنت الأمم المتحدة انتهاء عملية سحب حمولة ناقلة النفط المتهالكة «صافر» التي ظلت راسية قبالة ميناء الحُديدة الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر، دون أن تخضع لأي صيانة منذ عام 2015، بسبب المواقف الحوثية المتعنتة في هذا الشأن.