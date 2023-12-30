سياحة الإمارات.. إنجازات 7 نجوم

رشا طبيلة (أبوظبي)

لا تتوقف السياحة الإماراتية عن التألق، فقد وضعت لنفسها أهدافاً ملهمة لتحقيقها بحلول عام 2031، عن طريق استراتيجيتها الوطنية للسياحة 2031 والتي تهدف إلى جذب استثمارات سياحية للدولة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل فندقي،وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بحلول 2031

وبلغة الأرقام، يعد القطاع السياحي يعد من القطاعات الرئيسة التي قادت نمو الاقتصاد الإماراتي، حيث ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 60.2% خلال عام 2022، لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022.

واستقبلت المنشآت الفندقية 25 مليون نزيل العام 2022 بنسبة زيادة 30% عن عام 2021، وارتفع عدد الليالي السياحية إلى 91 مليون ليلة بنسبة نمو 18% عن عام 2021، وارتفاع إيرادات المنشآت الفندقية لتصل إلى 38 مليار درهم، محققة نمواً بنسبة 35% مقارنة بعام 2021، ووصول نسبة الإشغال الفندقي إلى 71% بالمنشآت الفندقية والبالغ عددها 1198 منشأة، لاسيما أن نسبة الإشغال الفندقي في الدولة تعد بين الأعلى عالمياً.

وبحسب آخر البيانات المحلية المعلنة عن العام 2023، بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة 26 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من العام 2023، مسجلة نمواً بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022، بينما وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات إلى 16 مليون نزيل خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، بنسبة نمو بلغت 15% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، وبإجمالي 56 مليون ليلة فندقية، كما بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة 1224 منشأة بنهاية يوليو الماضي، في حين وصل معدل الإشغال الفندقي إلى 75% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنسبة نمو بلغت 5% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

وكانت «فيتش سوليوشنز» إحدى شركات «فيتش» للتصنيف الائتماني توقعت أن تحقق الإمارات نمواً إيجابياً في إيرادات القطاع السياحي خلال عام 2023، يقدر بـ 40.8 مليار دولار وبنسبة نمو تصل إلى 10% مقارنة مع العام الماضي.

مكانة عالمية

حلت الإمارات في المرتبة الخامسة عالمياً بين الدول التي استقطبت أكبر عدد من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة في قطاع السياحة خلال الفترة من 2018 إلى 2022، وذلك وفقاً لمؤشر FDI Markets التابع لصحيفة فايننشال تايمز، الذي أشار إلى أن الدولة استحوذت على 4.7% من عدد المشاريع الاستثمارية الجديدة في قطاع السياح عالمياً خلال تلك الفترة.

وقدر مجلس السفر والسياحة العالمي إجمالي عدد الوظائف التي يوفرها قطاع السياحة والسفر في الإمارات للعام الجاري بـ 758 ألف وظيفة مقارنة مع 751.1 ألف وظيفة العام الماضي، لتشكل حصة الدولة نحو 11% من إجمالي الوظائف في القطاع بمنطقة الشرق الأوسط.

وأظهرت بيانات منظمة السياحة العالمية، أن دولة الإمارات عزّزت مكاسبها وحققت مستويات أداء قوية في قطاع السياحة الدولية خلال العام 2022، متجاوزة مستويات ما قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019، بعد أن سجلت عائدات السياحة الدولية (إنفاق الزوّار الدوليين) خلال عام 2022، رقماً قياسياً بلغ 60.7 مليار دولار أميركي (نحو 222.7 مليار درهم).

وبحسب بيانات للمنظمة العالمية، سجلت عائدات السياحة الدولية نمواً بلغت نسبته نحو 120% خلال 2022، مقارنة بمستويات العام السابق 2021 والتي بلغت 27.6 مليار دولار (نحو 101.2 مليار درهم).

إشادة دولية

وأشادت منظمات دولية بالنتائج الإيجابية التي سجلها قطاع السياحة والسفر في دولة الإمارات، خلال السنوات الثلاث الماضية، ما جعلها محط أنظار العالم في قدرتها علي زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، ونجاح الدولة في جعل قطاع السياحة والسفر أحد أهم القطاعات الحوية التي تعزز مسيرة التنويع الاقتصادي.

وأفادت المنظمات الدولية العاملة بقطاع السياحة والسفر بأن دولة الإمارات، نجحت في تحقيق التعافي الكامل من تداعيات «الجائحة» باستقطاب السياح من مختلف دول العالم في وقت قياسي، فيما برز دور الدولة على الصعيد العالمي من خلال عضويتها في منظمات دولية متخصصة بالسياحة والطيران، الأمر الذي ساهم في تعزيز مكانة الدولة السياحية على المستوى العالمي.

من ناحية الأرقام والبيانات، حقق القطاع السياحي لدولة الإمارات نتائج ومؤشرات نمو إيجابية وفقاً لبيانات مجلس السياحة والسفر العالمي، إذ ارتفعت مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني بنسبة 60.2% خلال عام 2022 لتصل إلى قرابة 167 مليار درهم، ومن المتوقع أن تصل مساهمته بنهاية عام 2023 بنحو 180.6 مليار درهم بنمو 8.3% عن عام 2022، ووصل إنفاق الزوار الدوليين في الدولة خلال عام 2022 إلى 117.6 مليار درهم، بنسبة زيادة 65.3% عن عام 2021، في حين قفز إنفاق السياحة المحلية ليصل إلى 46.9 مليار درهم في عام 2022، بنسبة نمو 35.7% مقارنة بعام 2021.

وعلى صعيد دول الخليج، وصلت حصة الإمارات من إجمالي إنفاق السياح الدوليين في دول الخليج بنهاية العام 2023 لتصل إلى 38% بواقع 36.4 مليار دولار (133.6 مليار درهم) من إجمالي 96.9 مليار دولار قيمة إنفاق السياح في دول الخليج، بحسب توقعات مجلس السفر والسياحة العالمي، وتوقع المجلس أن يرتفع حجم إنفاق السياح الدوليين على السياحة في الإمارات بنسبة 13.6% بنهاية العام الحالي إلى 133.6 مليار درهم، مقارنة بنحو 117.6 مليار درهم خلال العام الماضي، على أن يصل إلى 195 مليار درهم بحلول العام 2033.