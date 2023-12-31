الإثنين 1 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة أبوظبي تفعل منظومة خفض السرعات في عدة طرق

شرطة أبوظبي
31 ديسمبر 2023 08:18

فعلت شرطة أبوظبي، منظومة خفض السرعات إلى 80كم/س على طريق الخليج العربي ( جسر مصفح - الكورنيش ).وعلى طريق الشيخ خليفة الدولي (النوف - أبو الأبيض).عبر تنبيه من الضباب، صباح اليوم، في حسابها الرسمي بمنصة إكس. 

كا تم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي (مصفح- جسر الاريام). وطريق أبوظبي - العين (الوثبه - الخزنة).

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تؤكد على الارتقاء بمسيرة العمل الأمني
موروث وتاريخ الشرطة بـ «مهرجان الشيخ زايد»

وتم تفعيل منظومة خفض السرعات إلى 80 كم/س على طريق الشيخ هزاع بن سلطان الاول (مدينة زايد - غياثي). وعلى طريق الشيخ محمد بن راشد (الفلاح - العجبان).

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
الطرق
شرطة أبوظبي
الضباب
آخر الأخبار
«مبابي الحرّ».. بقاء أم رحيل؟
الرياضة
«مبابي الحرّ».. بقاء أم رحيل؟
اليوم 11:59
"الأرصاد"
علوم الدار
الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجل زلزالاً في اليابان
اليوم 11:54
«سيارات التل» تحطم الأرقام القياسية في «مرعب»
الرياضة
«سيارات التل» تحطم الأرقام القياسية في «مرعب»
اليوم 11:30
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط اليابان وتحذيرات من تسونامي
اليوم 11:26
رأس الخيمة تسجل رقمين قياسيين في "جينيس" بعروض الألعاب النارية والطائرات من دون طيار
الترفيه
رأس الخيمة تسجل رقمين قياسيين في "جينيس" بعروض الألعاب النارية والطائرات من دون طيار
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©