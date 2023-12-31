قرقاش: نستقبل عاماً جديداً بعزيمة وثقة لمواصلة مسيرة بلادنا الخيرة

عبر معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن فخره، بما حققته الإمارات من إنجازات في مجالات عديدة في 2023.

مؤكداً معاليه أن الإمارات ستواصل بعزيمة وثقة المسيرة الخيرة في العام الجديد.

وكتب معاليه، على حسابه الشخصي في منصة «إكس»: "نودع العام 2023، وقد حققت الإمارات إنجازات عديدة وسجلت حضوراً دولياً لافتاً، ونستقبل عاماً جديداً بعزيمة وثقة لمواصلة مسيرة بلادنا الخيرة، ونعمل أن يسود السلام منطقتنا ونرجو الله أن نتجاوز التحديات والصعوبات لتنعم الشعوب بالأمن والازدهار. كل عام والإمارات والعالم بخير وسلام.