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ديوان الرئاسة ينعى الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان

ديوان الرئاسة ينعى الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان
31 ديسمبر 2023 11:30

ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان التي وافتها المنية اليوم. 

 وأصدر ديوان الرئاسة البيان التالي .. " بسم الله الرحمن الرحيم .. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي..صدق الله العظيم. 

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ينعى ديوان الرئاسة المغفور لها الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان والدة الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان.  

ويعرب الديوان عن خالص عزائه ومواساته سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وعظيم غفرانه وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.إنا لله وإنا إليه راجعون".

 

المصدر: وام
طحنون بن سعيد
ديوان الرئاسة
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