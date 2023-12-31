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علوم الدار

مجلس التعاون يشيد بإنجازات الإمارات الدبلوماسية في مجلس الأمن

مجلس التعاون يشيد بإنجازات الإمارات الدبلوماسية في مجلس الأمن
31 ديسمبر 2023 14:27

أعرب معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن خالص التهاني والتبريكات على النجاح الباهر للدبلوماسية الإماراتية في ضوء اختتام عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، مشيداً معاليه بإنجازاتها الدبلوماسية البارزة خلال السنتين الماضيتين، والذي يعكس بوضوح الدور الفعال والكفاءة المعهودة والمؤثرة للإمارات على الساحة الدولية، ويبرز مكانتها المحورية في تعزيز السلام والتعاون الدولي.

جاء ذلك في الرسالة التي رفعها معاليه إلى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، بمناسبة اختتام عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن للفترة 2022-2023، اليوم الأحد الموافق 31 ديسمبر 2023م.

وتناولت الرسالة الإشادة بجهود سمو الشيخ عبدالله بن زايد، المتواصلة والمخلصة في تمثيل الإمارات والسعي نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية على أفضل وجه في مجلس الأمن، والقيادة الدبلوماسية الراقية والحكيمة في تعزيز دور الإمارات الخير وموقفها الإيجابي في معالجة القضايا الإقليمية والعالمية واستحقاق هذه الجهود لكل الثناء والتقدير.


وأكد معاليه خلال الرسالة أن التزام دولة الإمارات خلال فترة عضويتها بقضايا مثل تعزيز دور المرأة والشباب، والأمن المناخي، والتعاون الدولي، وحلحلة ومعالجة الأزمات الإقليمية والعالمية يؤكد على رؤيتها الثاقبة والمستقبلية والتزامها بالمساهمة الفعالة في تحقيق الأمن والاستقرار العالميين. 

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كما استذكر معالي الأمين العام ببالغ الفخر والتقدير والاعتزاز، الدور الإماراتي الرائد في الدفاع عن الشعب الفلسطيني ونصرته في غزة ومساهمتها الكبيرة والقيمة خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن، في استصدار قراري مجلس الأمن رقم 2712، ورقم 2720.


وفي ختام رسالته، تمنى معالي الأمين العام لسمو الشيخ عبدالله بن زايد ولفريق الدبلوماسية الإماراتي المزيد من النجاحات والإنجازات في سبيل تعزيز مكانة الإمارات  نحو الريادة على المستوى الإقليمي والدولي، في ظل القيادة الحكيمة والرؤية الثاقبة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله".

 
 
 

 

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
مجلس الأمن
مجلس التعاون الخليجي
عبدالله بن زايد
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