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رئيس الدولة وحاكم رأس الخيمة يعزيان في وفاة خلفان مطر الرميثي

رئيس الدولة في حديث مع سعود القاسمي خلال تقديم التعازي.. وفي الصورة محمد خلفان الرميثي والحضور (تصوير عبدالله البدواوي)
31 ديسمبر 2023 15:21

العين (وام)
قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، واجب العزاء في وفاة خلفان مطر الرميثي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس العزاء في مدينة العين.

كما قدم التعازي إلى ذوي الفقيد، صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة. 

وأعرب سموهما، عن خالص تعازيهما ومواساتهما إلى أسرة الفقيد وذويه، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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وأشاد صاحب السمو رئيس الدولة، بمآثر الفقيد ومسيرة عطائه والتي خدم خلالها وطنه ومجتمعه بتفانٍ وإخلاص على مدى عقود. 

رافق صاحب السمو رئيس الدولة، خلال تقديم واجب العزاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.

 

المصدر: وام
رئيس الدولة
العين
حاكم رأس الخيمة
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