شرطة رأس الخيمة تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة

ترأس المقدم الدكتور يوسف عبدالله الطنيجي رئيس فريق تأمين وتنظيم الفعاليات بشرطة رأس الخيمة، اجتماعا، مع فرق العمل المشرفة على تأمين فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة للوقوف على جاهزيتها التامة لاستقبال العام 2024، وللسعي لضمان وسلامة وسعادة المحتفلين بالعام الجديد.

وأكد المقدم الطنيجي، خلال الاجتماع، استعداد شرطة رأس الخيمة بكل فرق عملها المختصة لتنظيم وتأمين فعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية سعيا للخروج بهذا الحدث بتميز وبما يحافظ على سلامة الجمهور وضمان انسيابية الحركة المرورية في الطرقات المؤدية إلى موقع الاحتفال بجزيرة المرجان التي تم تخصيص 25000 موقف للسيارات عند مدخلها.

ودعا الطنيجي، الجمهور الكريم، إلى الاستفادة من الدليل التفاعلي الخاص باحتفالية رأس السنة لسهولة التنقل بالمركبات https://www.rakpolice.gov.ae/raknye/ الذي يقدم للجمهور كافة التعليمات والتوجيهات والمعلومات الخاصة بآلية الوصول لموقع الاحتفال ومواعيد اغلاق الطرق المؤدية إليه والأرقام المخصصة لاستقبال اتصالات الجمهور، لافتا إلى أنه تم أيضا تخصيص قناة " واتساب " للرد على استفسارات الجمهور المتعلقة بهذا الاحتفال إلى جانب تفعيل المدينة الذكية التي يتم من خلالها مراقبة الشوارع والطرقات وموقع الاحتفال عبر الكاميرات وطائرات الدرون لضمان توفير أعلى معايير السلامة للجمهور، والسعي لتعزيز جودة الخدمات الشرطية والمرورية في موقع الاحتفال.

