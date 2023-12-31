الإثنين 1 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

شرطة رأس الخيمة تؤكد جاهزيتها لاحتفالات رأس السنة

شعار شرطة رأس الخيمة
31 ديسمبر 2023 15:58

ترأس المقدم الدكتور يوسف عبدالله الطنيجي رئيس فريق تأمين وتنظيم الفعاليات بشرطة رأس الخيمة، اجتماعا، مع فرق العمل المشرفة على تأمين فعاليات احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة للوقوف على جاهزيتها التامة لاستقبال العام 2024، وللسعي لضمان وسلامة وسعادة المحتفلين بالعام الجديد.

وأكد المقدم الطنيجي، خلال الاجتماع، استعداد شرطة رأس الخيمة بكل فرق عملها المختصة لتنظيم وتأمين فعالية الاحتفال برأس السنة الميلادية سعيا للخروج بهذا الحدث بتميز وبما يحافظ على سلامة الجمهور وضمان انسيابية الحركة المرورية في الطرقات المؤدية إلى موقع الاحتفال بجزيرة المرجان التي تم تخصيص 25000 موقف للسيارات عند مدخلها.

أخبار ذات صلة
رأس الخيمة تسجل رقمين قياسيين في "جينيس" بعروض الألعاب النارية والطائرات من دون طيار
العالم يستقبل العام الجديد

ودعا الطنيجي، الجمهور الكريم، إلى الاستفادة من الدليل التفاعلي الخاص باحتفالية رأس السنة لسهولة التنقل بالمركبات https://www.rakpolice.gov.ae/raknye/ الذي يقدم للجمهور كافة التعليمات والتوجيهات والمعلومات الخاصة بآلية الوصول لموقع الاحتفال ومواعيد اغلاق الطرق المؤدية إليه والأرقام المخصصة لاستقبال اتصالات الجمهور، لافتا إلى أنه تم أيضا تخصيص قناة " واتساب " للرد على استفسارات الجمهور المتعلقة بهذا الاحتفال إلى جانب تفعيل المدينة الذكية التي يتم من خلالها مراقبة الشوارع والطرقات وموقع الاحتفال عبر الكاميرات وطائرات الدرون لضمان توفير أعلى معايير السلامة للجمهور، والسعي لتعزيز جودة الخدمات الشرطية والمرورية في موقع الاحتفال.
 

المصدر: وام
احتفالات رأس السنة
جزيرة المرجان
رأس الخيمة
شرطة رأس الخيمة
آخر الأخبار
«مبابي الحرّ».. بقاء أم رحيل؟
الرياضة
«مبابي الحرّ».. بقاء أم رحيل؟
اليوم 11:59
"الأرصاد"
علوم الدار
الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجل زلزالاً في اليابان
اليوم 11:54
«سيارات التل» تحطم الأرقام القياسية في «مرعب»
الرياضة
«سيارات التل» تحطم الأرقام القياسية في «مرعب»
اليوم 11:30
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال قوي يضرب وسط اليابان وتحذيرات من تسونامي
اليوم 11:26
رأس الخيمة تسجل رقمين قياسيين في "جينيس" بعروض الألعاب النارية والطائرات من دون طيار
الترفيه
رأس الخيمة تسجل رقمين قياسيين في "جينيس" بعروض الألعاب النارية والطائرات من دون طيار
اليوم 10:43
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©