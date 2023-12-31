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محمد بن راشد: نستقبل العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز

محمد بن راشد: نستقبل العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز
31 ديسمبر 2023 17:43

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إن الإمارات تستقبل «العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز».
وكتب سموه، على منصة «إكس» (تويتر سابقاً): «نودع اليوم عاماً إماراتياً مضى.. ونستقبل عاماً جديداً.. نودع 2023 وكلنا فخر بما حققناه وأنجزناه.. وكلنا شكر لله الذي وفقنا وسددنا وحفظ استقرارنا وأدام ازدهارنا». 
وأوضح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نستقبل العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز».
وختم سموه قائلاً «كل عام ووطني الحبيب في مجد وعز وتطور.. كل عام وذرات ترابه عزيزة غالية مصونة.. كل عام وأبناء وطني في خير وإلى خير وسعادة.. وكل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أفضل وأعظم وأكثر استقراراً وسلاماً».

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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