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علوم الدار

موروث وتاريخ الشرطة بـ «مهرجان الشيخ زايد»

جانب من مشاركة شرطة أبوظبي في مهرجان الشيخ زايد
31 ديسمبر 2023 18:22

أبوظبي (الاتحاد)
شارك قسم الموروث الشرطي بإدارة المراسم والعلاقات العامة بشرطة أبوظبي في مهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي، بهدف إحياء التاريخ العريق المرتبط بعادات وتقاليد وموروثات دولة الإمارات العربية المتحدة، واهتمامها بتاريخها وتراثها الأصيل، وتعريف الأجيال بإرث شرطة أبوظبي التاريخي ومسيرتها ومراحل التطور التي شهدتها بمختلف المجالات.
قدم قسم الموروث الشرطي عرضاً ضمن المهرجان لبعض المقتنيات التاريخية والشعارات والصور، لتعريف الجمهور بدور الشرطة في حفظ الأمن والأمان خلال مسيرتها العطرة، منذ بداية تأسيسها في عام 1957.
ولاقت فرقة موسيقى شرطة أبوظبي إعجاباً كبيراً من زوار المهرجان من خلال عروضها ومعزوفاتها العالمية والعربية والتراثية، ومنها «العيالة والحربية».

 

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