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علوم الدار

بتوجيهات رئيس الدولة.. شخبوط بن نهيان يفتتح محطات للتحلية في رفح لضخ المياه إلى سكان غزة

مراسم افتتاح محطات للتحلية في رفح لضخ المياه إلى غزة
31 ديسمبر 2023 21:04

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، اليوم، رسمياً محطات تحلية المياه التي أقامتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مدينة رفح المصرية لضخ المياه الصالحة للشرب إلى سكان قطاع غزة.

يبلغ عدد المحطات التي أقامتها دولة الإمارات، 6 محطات بطاقة إجمالية تبلغ مليوناً و200 ألف جالون يومياً يجري ضخها إلى قطاع غزة، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة فيما أنجزت خلال وقت قياسي لم يتجاوز ثلاثة أسابيع.

يأتي إنشاء محطات التحلية ضمن عملية «الفارس الشهم 3» الإنسانية التي كان قد أمر بها صاحب السمو رئيس الدولة، "حفظه الله"، لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في غزة والتي تجسد مواقف دولة الإمارات التاريخية الداعمة والمساندة للأشقاء الفلسطينيين، والوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.

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وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل مساعيها الإنسانية النبيلة في دعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم لتجاوز هذه الظروف الصعبة خاصة الأطفال والنساء، مشيراً إلى أن إنشاء هذه المحطات يهدف إلى ضمان توفير مياه نظيفة ومستدامة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

 رافق معالي الشيخ شخبوط بن نهيان وفد ضم عدداً من كبار المسؤولين من مختلف الجهات الرسمية والمؤسسات الإنسانية في الدولة، إضافة إلى عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي. 
يأتي نجاح عملية ضخ المياه إلى داخل قطاع غزة في ظروف يعاني خلالها سكان غزة شحاً في المياه النظيفة، حيث سيزود خط المياه مراكز الإيواء باحتياجاتها اليومية الضرورية من مياه الشرب.

المصدر: وام
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