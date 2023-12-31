الإمارات تتصدر العالم العربي في قائمة أفضل الدول لعام 2023

محمد غزال (أبو ظبي)

احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في كونها مختلفة ومتميزة وديناميكية وفريدة، ما يدل على جاهزيتها الاستثنائية لمواجهة تحديات الاقتصاد العالمي، وتتصدر الإمارات قائمة الدول التي تستحق المتابعة، بحسب US News لتصنيفات أفضل الدول لعام 2023.

تعد دولة الإمارات العربية المتحدة عاشر أقوى دولة في العالم، متجاوزة دولاً مثل الهند وكندا وتركيا وأستراليا والبرازيل وسنغافورة والسويد والعديد من الدول الأخرى في التصنيف الفرعي لاستطلاع القوة، والذي يعتمد على درجات من ست سمات تتعلق بقوة الدولة، وهي أن تكون قائدة ومؤثرة اقتصادياً ولها صادرات قوية ومؤثرة سياسياً ولها تحالفات دولية وعسكرية قوية.

الإصدار الثامن من تصنيف US News لأفضل البلدان لعام 2023، والذي غطى 87 دولة، يقيس الأداء العالمي بناءً على مجموعة متنوعة من المعايير، بما في ذلك 10 تصنيفات فرعية، وهي: المغامرة، وخفة الحركة، والتأثير الثقافي، وريادة الأعمال، والتراث، والمتقدمون، والانفتاح على الأعمال، والقوة، ونوعية الحياة، والوضع الاجتماعي.

وفي التصنيف العام لأفضل الدول لعام 2023، جاءت دولة الإمارات في المركز الـ 19 عالمياً، متقدمةً عن المركز الـ 21 في عام 2022. وتحتل الإمارات المركز الأول على مستوى الوطن العربي ودول الخليج في قائمة أفضل الدول لعام 2023، بحسب التقرير، الذي أشار إلى تفوقها بفارق كبير على مصر والأردن والمغرب والسعودية وقطر والبحرين وغيرها.

وفي التصنيف الفرعي «المتقدمون»، استناداً إلى أربع خصائص يجب توافرها في الدولة، وهي مختلفة ومميزة وديناميكية وفريدة من نوعها، جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المركز الأول، وتلتها العديد من الدول بما في ذلك اليابان وسنغافورة والمملكة العربية السعودية والصين وقطر والبرازيل وكوريا الجنوبية وإندونيسيا والولايات المتحدة وغيرها.

أشار التقرير إلى أن النمو المستقبلي لأي دولة يعتمد على مجموعة من العوامل، بما في ذلك مدى استعدادها لمواجهة التحديات التي يفرضها الاقتصاد العالمي. ولتحقيق النجاح، تحتاج الدول إلى المرونة والزخم في آن واحد. كما أضاف التقرير أن هذه الدول والتي جاءت الإمارات على رئسها هي دول يجب متابعتها.

وفي التصنيف الفرعي للتأثير الثقافي، احتلت الإمارات المرتبة التاسعة عالمياً، وتفوقت على عدة دول مثل السويد وألمانيا والبرازيل وأستراليا واليونان وكندا وغيرها، بحسب الاستطلاع.

وفي ظل هذا التصنيف الفرعي، غالباً ما تكون الدول التي تتمتع بطابع ثقافي يشمل الأطباق التقليدية والأزياء والحياة السهلة والموسيقى التي يتم فهمها من قبل الثقافات الأخرى، لتصبح جزءاً من محادثة عالمية أوسع، وهذه الدول تكون أيضاً رائدة في مجالات، مثل الموضة والترفيه.

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الخامس عشر عالمياً في الفئة الفرعية لـ «المرونة»، والتي تعتمد على خمس سمات تتعلق بقدرة الدولة على أن تكون مرنة من حيث القابلية للتكيف والديناميكية والحداثة والتقدمية والاستجابة.

وقال التقرير: «لكي تكون أي دولة مرنة، يجب عليها أن تتكيف وتستجيب لأي عقبات تواجهها. ولتحقيق ذلك، يتعين على أي بلد أن يكون فعالا في تصرفاته، وأن يتبنى ويقبل الحلول الحديثة، وأن يتقدم لمواجهة الظروف المتغيرة. هذه الدول تعتبر الأكثر قدرة على التكيف مع التغيير».

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الـ 17 في التصنيف الفرعي «لريادة الأعمال» الذي يعتمد على 11 سمة تتعلق بمدى ريادة الأعمال في الدولة، وهي الاتصال ببقية العالم والسكان المتعلمون وريادة الأعمال والابتكار والخدمات وسهولة الوصول إلى رأس المال والقوى العاملة الماهرة والخبرة التكنولوجية والممارسات التجارية الشفافة والبنية التحتية المتطورة والبنية التحتية الرقمية المتطورة والإطار القانوني المتطور. وتفوقت الإمارات على النرويج والنمسا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وإيطاليا وغيرها، بحسب التقرير.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الـ 26 عالمياً في تصنيف «جودة الحياة»، استناداً إلى عدة سمات متعلقة بجودة الحياة، بما في ذلك سوق العمل الجيد ونظام التعليم العام المتطور ونظام الصحة العامة المتطور والاستقرار الاقتصادي. وتفوقت الإمارات في التصنيف على اليونان وماليزيا وتركيا وكرواتيا وغيرها الكثير، بحسب التقرير.

وفي التصنيف الفرعي للانفتاح على الأعمال التجارية، جاءت الإمارات في المركز الـ 40، متفوقة على فرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيطاليا وغيرها. وفي التصنيف الفرعي للمغامرة، احتلت المركز الـ 48.

وأشار الاستطلاع إلى أن سويسرا جاءت في المركز الأول في الترتيب العام لأفضل الدول لعام 2023 وتلتها كل من كندا ثم السويد.

احتلت دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة 17 في التصنيف الفرعي "لريادة الأعمال" الذي يعتمد على 11 سمة تتعلق بمدى ريادة الأعمال في الدولة، وهي الاتصال ببقية العالم والسكان المتعلمون وريادة الأعمال والابتكار والخدمات وسهولة الوصول إلى رأس المال والقوى العاملة الماهرة والخبرة التكنولوجية والممارسات التجارية الشفافة والبنية التحتية المتطورة والبنية التحتية الرقمية المتطورة والإطار القانوني المتطور. وتفوقت الإمارات على النرويج والنمسا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وإيطاليا وغيرها، بحسب التقرير.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الـ 26 عالمياً في تصنيف "جودة الحياة"، استناداً إلى عدة سمات متعلقة بجودة الحياة، بما في ذلك سوق العمل الجيد ونظام التعليم العام المتطور ونظام الصحة العامة المتطور والاستقرار الاقتصادي. وتفوقت الإمارات في التصنيف على اليونان وماليزيا وتركيا وكرواتيا وغيرها الكثير، بحسب التقرير.

وفي التصنيف الفرعي للانفتاح على الأعمال التجارية، جاءت الإمارات في المركز 40، متفوقة على فرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيطاليا وغيرها. وفي التصنيف الفرعي للمغامرة، احتلت المركز 48.

وأشار الاستطلاع إلى أن سويسرا جاءت في المركز الأول في الترتيب العام لأفضل الدول لعام 2023 وتلتها كل من كندا ثم السويد.