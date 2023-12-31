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علوم الدار

«التواجد البلدي» ينظم ملتقى «نشاوركم» في الظفرة

بلدية الظفرة تستمع إلى آراء ومقترحات السكان (من المصدر)
1 يناير 2024 02:40

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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نظم «التواجد البلدي» ببلدية الظفرة ملتقى «نشاوركم» بواحة مدينة زايد، بحضور عدد كبير من السكان، وذلك في إطار سلسلة الملتقيات التي ينظمها فريق «التواجد البلدي» مع السكان على مستوى مدن المنطقة، تحت عنوان «نشاوركم»، وانطلاقاً من حرص البلدية على تعزيز التواصل المباشر مع جميع فئات المجتمع، والاستماع إلى آرائهم وتطلعاتهم ووضعها ضمن مراحل التخطيط والتنفيذ، بما يعزز من جودة الحياة، ويحقق رضا وسعادة المجتمع. 
وتم خلال اللقاء الذي بدأ بكلمة ترحيبية، ثم عزف النشيد الوطني عرض المرافق والمشاريع المجتمعية، والتي شملت مشروع إنشاء قاعات مناسبات جديدة متعددة الاستخدامات، وتأهيل مسلخ بينونة، وتطوير واحة مدينة زايد، بالإضافة إلى استعراض مشروع الحدائق المصغرة، ومشروع إنشاء ملاعب متعددة الاستخدامات في حدائق مدينة زايد، ومشاريع البنية التحتية والطرق.
كما تم عرض مشروع تصميم وإنشاء ممرات ومسارات للدراجات الهوائية، ومشروع أول حديقة في منطقة الظفرة خاصة لأصحاب الهمم وعائلاتهم، وإنارة طريق مدينة زايد - غياثي E13، ومداخل ومواقف للسيارات مع توفير المرافق الخدمية، ومشروع تأهيل طريق محمد خلف المزروعي، وأعمال الصيانة والتشغيل والزراعة في مدينة زايد، والشراكة المجتمعية والترفيه، وجودة المظهر العام، وخدمات بلدية منطقة الظفرة، كما تم فتح باب النقاش والحوار مع المشاركين، واستبيان احتياجاتهم ورضاهم عن مبادرة نشاوركم.
مبادرات
تحرص البلدية على التواصل مع جميع فئات المجتمع على مستوى مدن المنطقة، انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية لإتاحة الفرص للمجتمع للمشاركة في المشاريع والأفكار والمبادرات التي تعود بالنفع على الجميع.

مركز التواجد البلدي
الظفرة
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