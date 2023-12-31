«مختبر دبي» الذكي ينجز فحوصاً فورية لعينات العسل

آمنة الكتبي (دبي)

أنجز مختبر دبي الذكي المتنقل التابع لبلدية دبي العديد من الفحوص المخبرية الفورية لعينات العسل، خلال مهرجان حتّا للعسل، والذي يعد أحد أبرز المهرجانات السنوية المتخصصة بدعم النحالين وقطاع إنتاج العسل على مستوى إمارة دبي، ودولة الإمارات بمشاركة قرابة 60 نحّالاً إماراتياً. ويوجد مختبر دبي الذكي المتنقل التابع للبلدية في المهرجان، لتقديم الفحوص المتعلقة بالكشف عن الخمائر والفطريات المتولدة في منتجات العسل، إضافة إلى فحوص الأطعمة الجاهزة المقدمة في المنشآت الغذائية المشاركة في المهرجان، بهدف التأكد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة، تماشياً مع مستهدفات بلدية دبي في بناء منظومة بيئية وغذائية مستدامة، والحفاظ على صحة الجمهور وسلامته.

كما وتقدم بلدية دبي العديد من التسهيلات والخدمات الداعمة للنحالين المواطنين في منطقة حتّا، من أبرزها خدمات مختبر دبي المركزي للفحوص المخبرية الفورية لعينات العسل للعارضين والزوار، وذلك بغرض التأكد من جودته، ومطابقته المواصفات القياسية المعتمدة، بالإضافة إلى الفحوص على منتجات العسل المعروضة، مثل، فحص نسبة السكريات الكلية، الجلوكوز، السكروز، الفركتوز، وهيدروكسي ميثيل فورفورال (HMF).

وأدخلت بلدية دبي مؤخراً تحديثات جديدة على مختبر دبي الذكي المتنقل، تمثلت بإضافة الفحوص الكيميائية والجيمولوجية للمواد والمنتجات الغذائية والاستهلاكية والسلع، بهدف تطوير الفحوص التي يُجريها المختبر، وتوسيع حزمة خدماته بما يلبي احتياجات ومتطلبات المتعاملين في إمارة دبي، ما يعد انعكاساً لمدى التزامها بتطوير مواردها، وتسخير إمكاناتها لإسعاد المتعاملين، وتبني التقنيات المتطورة لتقديم خدمات ذات مستوى عالٍ تعزز الرقابة، وتضمن سلامة وجَودة المنتجات المتداولة في أسواق إمارة دبي، بما يرسخ مكانة دبي مدينة أفضل للحياة والتقدم. ويضم المختبر حالياً أكثر من 20 جهازاً وتقنية من الأحدث والأفضل عالمياً، تعمل من خلال جملة من البرامج الحاسوبية المتطورة التي تمكنها من إجراء الفحوص المخبرية بجودة ودقة عاليتين، ووقت وزمن قياسي، مقارنة بالأجهزة التقليدية، ما يجعله مختبراً شاملاً ومتكاملاً يعمل بمواصفات متفردة تتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية العالمية للفحوص المخبرية المعمول بها في إمارة دبي.