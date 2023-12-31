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بلدية عجمان تسدل الستار على «نوافذ 7»

بلدية عجمان تسدل الستار على «نوافذ 7»
1 يناير 2024 02:40

عجمان (وام)

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أسدلت دائرة البلدية والتخطيط-عجمان، الستار على معرض تسويق خدمات الدائرة «نوافذ 7» تحت شعار «إطلالة أوسع على خدماتنا»، والذي أُقيم في ستي سنتر عجمان.
وذكر إبراهيم صمره الشحي، مدير إدارة الاتصال والمجتمع بالدائرة، أن الدائرة تحرص دائماً على ضمان جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز سعادة المتعاملين، وتعمل جاهدة للوصول لكل فرد في المجتمع، والتأكد من تمتعه بخدمات مثالية وقدرته على استخدامها بأسهل الطرق الممكنة، ومن هنا جاءت فكرة معرض نوافذ الذي يعد منصة تجمع الدائرة بالمجتمع بكافة فئاته وشرائحه، للاستماع لآرائهم والأخذ بمقترحاتهم التطويرية والإجابة عن استفساراتهم كافة.
وتابع الشحي أن المعرض شهد إقبالاً كبيراً خلال الفترتين الصباحية والمسائية، وخرج بالعديد من المقترحات والأفكار التي سيتم بحث إمكانية تحويلها لمشاريع واقعية يلمس أثرها الجميع.

عجمان
بلدية عجمان
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