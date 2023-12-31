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علوم الدار

شرطة دبي تستقبل وفداً من طالبات جامعة زايد

خلال اللقاء (من المصدر)
1 يناير 2024 02:41

دبي (الاتحاد)

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استقبل المركز الدولي للعلوم الجنائية في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة بشرطة دبي، وفداً من طالبات جامعة زايد؛ بهدف إطلاعهن على التخصصات العلمية المختلفة التي تضمها الإدارات الفرعية والأقسام، وكيفية عمل كل منها لدعم العمل الشرطي والأمني.
والتقى الرائد محمد أحمد المهيري، مدير المركز الدولي للعلوم الجنائية بالوكالة، والرائد نواف أحمد المنصوري، رئيس قسم الاعتمادات والكفاءات في المركز، بالطالبات والكادر التدريسي. وقدموا شرحاً للوفد حول عمل الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، ودورها الحيوي ضمن قطاع البحث الجنائي في شرطة دبي، عبر دعم التحقيقات الجنائية والقضايا بالأدلة والبراهين العلمية المثبتة.
وقامت الطالبات بجولة في الإدارات وأقسام الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة، واطلعن على أحدث التقنيات المستخدمة واستمعوا إلى شرح حول مختلف مهام الإدارات والأقسام، كما اطلعن على عرض شامل حول أفضل الممارسات والمعايير المعتمدة في الأدلة الجنائية التخصصية، والمشاريع الخاصة، وأبرز الأبحاث والنشرات العلمية الداعمة للناتج المعرفي.
وأعربن الطالبات عن سعادتهن بهذه الزيارة، وتمكنهن من الاطلاع من كثب على تخصص علم النفس الجنائي والتنميط الجنائي، والذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بتخصصهن في علم النفس، موجهات شكرهن لشرطة دبي على الدعم غير المحدود للفئة الطلابية.

دبي
شرطة دبي
جامعة زايد
الأدلة الجنائية
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