شرطة أبوظبي تؤكد على الارتقاء بمسيرة العمل الأمني

أبوظبي (الاتحاد)

احتفلت شرطة أبوظبي بتخريج 400 خريج وخريجة من دورات التأهيل المهني رقم 41 والمستجدات رقم 61، ودورة إنتاج مدربي المشاة والأسلحة رقم (1) بإدارة التأهيل الشرطي التابعة لأكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية، وأُقيم الحفل في مهرجان الشيخ زايد بالوثبة.

شهد الحفل، اللواء خليفة محمد الخييلي، مدير قطاع المالية والخدمات، وعدد من الضباط وعناصر الشرطة وأهالي الخريجين وزوار مهرجان الشيخ زايد.

وهنأ اللواء خليفة محمد الخييلي الخريجين لانضمامهم لمنظومة العمل الشرطي والشرف في خدمة الوطن، مؤكداً حرص واهتمام القيادة الرشيدة على الارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني، وفقاً لأفضل المعايير العالمية المتقدمة، وقدم الخريجون الشكر لإدارة التأهيل الشرطي وجميع العاملين بها لما تلقوه من علوم شرطية وأمنية وقيادية أسهمت في تطوير مهاراتهم وقدراتهم الشخصية والعملية.

ثم قام راعي الحفل بتكريم الأوائل من الدورة، وهم: الأولى في المجموع العام الشرطي أول فاطمة محمد الكبيسي، الثاني في المجموع العام المساعد أول يوسف سالم الكعبي، الثالث في المجموع العام الشرطي أول سلطان خميس الكعبي من دورة إعداد مدربي المشاة والأسلحة.

وكرم راعي الحفل المتفوقين من دورة التأهيل المهني 41 وهم: الشرطي أول فيصل علي المرزوقي الأول في المجموع العام، والشرطي أول راكان عبد الله المطيري الثاني في المجموع العام، والشرطي أول طحنون محمد اللوغاني الثالث في المجموع العام. كما كرم المتفوقات من دورة الإعداد الأساسي للمستجدات 61 وهن: الأولى في المجموع العام الشرطي أول حمدة خالد الكعبي، الثانية في المجموع العام الشرطي أول منال عبدالله الزيودي، الثالثة في المجموع العام الشرطي أول مهرة ناصر السويدي.

وأشاد العميد حسين علي الجنيبي، مدير إدارة التأهيل الشرطي، في كلمة ألقاها بالحفل، بدعم القيادة الشرطية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على التدريب العسكري لمنتسبيها، باعتباره الأساس في تنمية قدرات منتسبي الشرطة، وإكسابهم المعارف والمهارات اللازمة التي تسهم في رفع مستوى أدائهم، وصولاً إلى القدرة على تنفيذ الواجبات وأداء المهام بحرفية تامة.

وأكد اهتمام أكاديمية سيف بن زايد للعلوم الشرطية والأمنية بتقديم أعلى معايير الجودة في دوراتها وبرامجها الأكاديمية والتدريبية والتخصصية في إدارة التأهيل الشرطي للارتقاء بمنظومة الأداء الأمني، وتحقيق ريادة مؤسسية شرطية تستشرف المستقبل.

وتمنى للخريجين دوام التقدم والنجاح في ميادين العمل المؤسسي، وحثهم على تحمل المسؤولية والتعامل الحضاري مع الرؤساء والمرؤوسين والجمهور والمتعاملين للمحافظة على السمعة الريادية التي تتبوأها القيادة العامة لشرطة أبوظبي.