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علوم الدار

سعود بن صقر يستقبل سفير مملكة النرويج

سعود بن صقر خلال استقبال سفير مملكة النرويج (وام)
1 يناير 2024 02:39

رأس الخيمة (وام)

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، أولاف ميكلابست، سفير مملكة النرويج لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، بمناسبة تسلمه مهام عمله الجديد.
ورحب سموه بالسفير، متمنياً له التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، بما يسهم في تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.
من جانبه عبر أولاف ميكلابست عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة، على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، مثنياً على العلاقات القوية التي تربط بين البلدين الصديقين.

سعود بن صقر القاسمي
النرويج
الإمارات
رأس الخيمة
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