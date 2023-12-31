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محمد بن زايد: عام ازدهار في إماراتنا وسلام لشعوب العالم

محمد بن زايد: عام ازدهار في إماراتنا وسلام لشعوب العالم
1 يناير 2024 02:41

أبوظبي (وام)

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول، وتمنى سموه لهم موفور الصحة والعافية ولشعوبهم الخير والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة، إلى أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول ورؤساء الوزراء.
 كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالعام الميلادي الجديد.
ودعا سموه الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب العالم كافة.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «مع بداية العام الجديد، أدعو الله سبحانه وتعالى أن يكون عام خير وازدهار في إماراتنا الحبيبة، وأمن وسلام لشعوب العالم كافة».
 كما هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2024، وأعرب عن فخره بما تحقق من منجزات خلال العام المنصرم 2023، متمنياً أن تحل المناسبة في كل عام والإمارات في مجد وعز وتطور.
 وقال سموه، على منصة «إكس»: «نودع اليوم عاماً إماراتياً مضى.. ونستقبل عاماً جديداً.. نودع 2023 وكلنا فخر بما حققناه وأنجزناه.. وكلنا شكر لله الذي وفقنا وسددنا وحفظ استقرارنا وأدام ازدهارنا». 
 وأضاف سموه: «نستقبل العام الجديد ليكون عام عمل وأمل واستعداد وإنجاز.. كل عام ووطني الحبيب في مجد وعز وتطور.. كل عام وذرات ترابه عزيزة غالية مصونة.. كل عام وأبناء وطني في خير وإلى خير وسعادة.. وكل عام والبشرية تمضي نحو مستقبل أفضل وأعظم وأكثر استقراراً وسلاماً».
 كما هنأ سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بالعام الميلادي المجيد.
وقال سموه عبر منصة «إكس»: «نستقبل العام الجديد بتفاؤل وعزم على مواصلة العمل لتحقيق تطلعات شعبنا.. ونسأل الله تعالى أن يجعله عام خير وسلام وازدهار لشعوب العالم كافة».

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