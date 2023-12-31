محمد المري يتفقد سير العمل في مطار دبي

دبي (الاتحاد)

تفقد الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، يرافقه اللواء طلال أحمد الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع المنافذ الجوية، مطار دبي الدولي، للاطمئنان على سير أمور المسافرين القادمين إلى دولة الإمارات عبر مطارات دبي خلال موسم إجازة رأس السنة الميلادية 2024، وضمان سرعة العمل وسعادة المسافرين.

وتأتي هذه الجولة في إطار الاستعدادات الشاملة والتدابير التي تتخذها إقامة دبي باستمرار لضمان راحة وسلامة الزوار والمقيمين، وخصوصاً في المناسبات المحلية والعالمية، وذلك لحرصها على توفير أفضل الممارسات المتعلقة بالسفر والمسافرين، وبما يضمن مكانة وريادة مطارات دبي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وتفقد خلال الجولة الإجراءات المعمول بها في المطار، مع التركيز على المسافرين القادمين للاحتفال برأس السنة في الدولة، وكذلك المغادرين لقضاء العطلة في بلادهم، معرباً عن رضاه على جودة الأداء والمهارة الذي يظهروه مأموري الجوازات في استقبال المسافرين، مشدداً على أهمية تقديم خدمات عالية الجودة، وضمان سلاسة الرحلات خلال هذا الوقت الذي يشهد تدفق أفواج كثيرة من المسافرين للدولة .

وأكد التزام إقامة دبي بتوفير بيئة آمنة ومريحة للمسافرين، خاصة خلال فترة إجازة رأس السنة، من خلال العمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية والشركاء لضمان تقديم تجربة سفر ثرية وسلسة تعكس مكانة إمارة دبي وتبرز وجهها الحضاري، لافتاً إلى أهمية التنسيق المستمر، لضمان استمرار تقديم أفضل الخدمات وتلبية احتياجات وتوقعات المسافرين في هذا الوقت الاستثنائي.

وأشاد بجهود جميع الكوادر البشرية العاملة في المطار، كما هنأهم بمناسبة العام الجديد، قبل أن يختتم جولته التي تضمنت منصة الأطفال التي تم تدشينها في أبريل الماضي للفئات العمرية من (4 إلى 12) عاماً والبوابات الذكية والممر الذكي، لافتاً إلى أن هذه الخدمات الذكية تسهم في صنع تجربة رائعة للسفر نظراً لانسيابية العمل، وسرعة الإنجاز وتجنب الانتظار والطوابير بسبب ازدحام المطارات في هذا الوقت من السنة.