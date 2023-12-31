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علوم الدار

منصور بن محمد يزور المستشفى الميداني في منطقة برج خليفة

منصور بن محمد خلال الزيارة (وام)
1 يناير 2024 02:40

دبي (الاتحاد)

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رعاية صحية متكاملة خلال احتفالات رأس السنة

زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة دبي الصحية، أمس، المستشفى الميداني التابع لـ«دبي الصحية» في منطقة برج خليفة والمخصص لخدمة رواد احتفالات رأس السنة في دبي، حيث يضم المستشفى فريقاً طبياً وإدارياً متكاملاً مكوناً من 96 موظفاً وكادراً طبياً من مختلف التخصصات.
وأثنى سموه على جهود دبي الصحية وفرق العمل لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمشاركين في احتفالات رأس السنة الميلادية التي تشهدها إمارة دبي مساء أمس، وتسخير كافة الإمكانيات من خلال خطة عمل شاملة تشمل مستشفى ميدانياً في أهم نقاط الاحتفال في منطقة برج خليفة.
ويوفر المستشفى الميداني الدعم والاستجابة السريعة للحالات الطارئة التي قد تحدث خلال الاحتفال السنوي الذي يشهد إقبالاً كبيراً من مختلف شرائح وفئات المجتمع داخل الدولة، إضافة إلى الزوار والسياح من خارج الدولة، ضمن استعداد أمني وصحي يكفل سلامة الجمهور.
وتلبي خطة الاستعداد لتأمين الرعاية الصحية والاستجابة للطوارئ في مختلف مناطق الاحتفال، بالتنسيق مع لجنة تأمين الفعاليات في دبي، الاستجابة الطارئة أثناء الاحتفالات التي تشهدها أماكن متفرقة في الإمارة، كما تشمل الخطة تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية، بما يكفل سلامة الجميع خلال الاحتفالات السنوية.

منصور بن محمد
برج خليفة
مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية
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