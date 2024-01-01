الأربعاء 3 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

"الأرصاد" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس في الإمارات خلال اليوم

الأرصاد
1 يناير 2024 14:30

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الإمارات خلال اليوم.

وتوقع الوطني للأرصاد أن هناك ‏فرصة لتكون السحب الممطرة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/س، وذلك من الساعة 14:30 حتى الساعة 19:00 مساء اليوم. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.

أخبار ذات صلة
الطقس المتوقع غداً صحو نهاراً ورطب ليلاً
الشبكة الوطنية لرصد الزلازل تسجل زلزالاً في اليابان

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
المركز الوطني للأرصاد
الطقس في الإمارات
آخر الأخبار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
علوم الدار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
3 يناير 2024
سفارة الدولة في لاهاي تهيب بمواطني الدولة ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الجوية "هينك"
علوم الدار
سفارة الإمارات في لاهاي تهيب بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة "هينك"
اليوم 23:54
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
الأخبار العالمية
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
اليوم 23:03
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
علوم الدار
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
اليوم 22:24
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©