"الأرصاد" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس في الإمارات خلال اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الإمارات خلال اليوم.
وتوقع الوطني للأرصاد أن هناك فرصة لتكون السحب الممطرة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/س، وذلك من الساعة 14:30 حتى الساعة 19:00 مساء اليوم. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.
فرصة تكون السحب الممطرة على بعض المناطق الشمالية والشرقية ورياح نشطة السرعة وتصل سرعتها 40 كم/س وذلك من الساعة 14:30 حتى الساعة 19:00 الإثنين 01/01/2024. pic.twitter.com/w4vsBDswmO— المركز الوطني للأرصاد (@ncmuae) January 1, 2024