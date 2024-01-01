"الأرصاد" يكشف عن توقعاته لحالة الطقس في الإمارات خلال اليوم

كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس في الإمارات خلال اليوم.

وتوقع الوطني للأرصاد أن هناك ‏فرصة لتكون السحب الممطرة على بعض المناطق الشمالية والشرقية، ورياح نشطة تصل سرعتها إلى 40 كم/س، وذلك من الساعة 14:30 حتى الساعة 19:00 مساء اليوم. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في منصة إكس.