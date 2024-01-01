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علوم الدار

الطقس المتوقع غداً صحو نهاراً ورطب ليلاً

أبوظبي
1 يناير 2024 18:15

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشمالية، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة ونشطة السرعة خاصة على البحر.
وأوضح المركز، في بيانه اليومي، أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و25 كم/س تصل إلى 40 كم/س. 
يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 15:30 والمد الثاني عند الساعة 06:47 والجزر الأول عند الساعة 09:52 والجزر الثاني عند الساعة 23:15.
  في بحر عُمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط يضطرب مساءً. ويحدث المد الأول عند الساعة 13:01 والمد الثاني عند الساعة 01:56 والجزر الأول عند الساعة 07:58 والجزر الثاني عند الساعة 19:05.

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