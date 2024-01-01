5 آلاف درهم غرامة إهانة رجل

إيهاب الرفاعي (أبوظبي)

غرمت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية سيدة، خمسة آلاف درهم، بسبب اعتيادها إهانة رجل والاعتداء عليه، وذلك بعد أن رفع الرجل دعوى قضائية طالب فيها بإلزام «السيدة» المدعى عليها بأن تؤدي له مبلغ 50 ألف درهم كتعويض عن الأضرار المعنوية والأدبية، موضحاً أن المدعى عليها دائماً ما تقوم بتهديده والاعتداء عليه، وأقيمت ضدها دعوى جزائية قضي فيها بإدانتها مما حدا به لإقامة دعواه الماثلة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن الضرر الأدبي هو كل ما يمس الكرامة والشعور أو الشرف بما في ذلك الآلام النفسية، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرور متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، فلما كان ما تقدم وكان الثابت من الأحكام الجزائية أن المدعى عليها قامت بالاعتداء على المدعي وفقاً لما هو مبين بالأحكام الجزائية وقد نتج عنه أضرار أدبية لحقت بالمدعي تمثلت فيما أصابه في شعوره من حزن وأسى وخوف مما ترى معه المحكمة أن تعويض المدعي عن جميع الأضرار المعنوية والأدبية كافياً في مبلغ 5000 درهم وبه تقضي المحكمة.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي خمسة آلاف درهم وألزمت المدعى عليها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات.