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مليونا راكب استخدموا المواصلات العامة في دبي ليلة رأس السنة

أرشيفية
2 يناير 2024 01:02

دبي (وام)

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أن عدد مستخدمي وسائل المواصلات العامة، خلال الاحتفال بفعاليات رأس السنة الميلادية 2024، وصل إلى مليونين و288 ألفاً و631 راكباً.
واستخدم المترو بخطيه الأحمر والأخضر 974 ألفاً و416 راكباً، فيما أَقَلَّ الترام 56 ألفاً و208 ركاب، بينما بلغ عدد ركاب الحافلات العامة في هذه الليلة 401 ألف و510 ركاب. ونقلت وسائل النقل البحري بمختلف أنواعها 97 ألفاً و261 راكباً.
ونقلت مركبات الحجز الإلكتروني 167 ألفاً و51 راكباً، ونقلت مركبات النقل المشترك 1316 راكباً، أما مركبات الأجرة، فقد نقلت 590 ألفاً و869 راكباً‪.

هيئة الطرق والمواصلات
دبي
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ليلة رأس السنة
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المواصلات العامة
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