2700 منسق ومشرف لتغطية مناطق احتفالات رأس السنة في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

بلغ عدد فريق العمل الإداري والميداني لبلدية دبي لتأمين فعاليات واحتفالات رأس السنة الميلادية في الإمارة، نحو 2700 منسق ومشرف وعامل، حيث خصصت البلدية فريقاً مكوناً من 75 مراقباً ومفتشاً، لمتابعة وإدارة الحدائق العامة والمرافق الترفيهية، وتأمين مناطق ومواقع إطلاق الألعاب النارية، إضافةً إلى إنشاء مركز عمليات في برواز دبي لمتابعة عمل الفرق.

كما حرصت البلدية على توفير اللافتات التحذيرية التي تبين أماكن التجمع المخصصة ومخارج الطوارئ، وتجهيز كافة المواقع بطفايات الحريق اليدوية، لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان للمحتفلين في المواقع، وعمل فريق مكون من 8 مراقبين ومفتشين على تأمين شواطئ الإمارة بالتنسيق المباشر مع شرطة دبي، فضلاً عن تواجد خدمات الحراسة وطواقم الإنقاذ الشاطئي المؤهلة بكفاءة على مدار الساعة، خصوصاً على الشواطئ الليلية منها لتأمين سلامة الزوار على أعلى المستويات.

كما نفذت البلدية خطتها بإشراف لجنة تأمين الفعاليات في الإمارة وبالتنسيق المباشر مع الشركاء من الجهات الحكومية وذات الصلة بتأمين الاحتفالات، عبر غرفة العمليات المشتركة لفعاليات رأس السنة تضم؛ القيادة العامة لشرطة دبي وهيئة الطرق والمواصلات، والإدارة العامة للدفاع المدني، وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وذلك تكاملاً مع مركز التحكم والسيطرة التابع لبلدية دبي لإدارة ومتابعة كل عملياتها في الإمارة، لتعزيز سرعة استجابة أنظمة الطوارئ، وتسهيل اتخاذ القرارات الفورية لفرق القيادة لمعالجتها فورياً. كما وفرت بلدية دبي طواقم عمل تتألف من 242 مشرفاً ومراقباً، و2.281 عامل نظافة، للحفاظ على نظافة مناطق ومواقع الاحتفالات والمناطق المحيطة على مدار الساعة، وإزالة النفايات والمهملات، وكنس الطرق، فضلاً عن توفير أكثر من 300 وسيلة تخزين للمخلفات العامة في أكثر المواقع ازدحاماً.

وتضمن برنامج النظافة الميدانية العامة لتأمين نظافة مواقع الاحتفالات، متابعة أكثر من 30 موقعاً للاحتفالات العامة، كما جرى التعاقد مع 630 عامل نظافة من القطاع الخاص لتغطية مواقع معينة مثل؛ المناطق الصناعية والسكنية والصحراوية كذلك، سيتم تأمين مشاركة أكثر من 500 متطوع من الجمهور.

ونفذت فرق الصحة والسلامة في بلدية دبي، المكونة من 63 مفتشاً ومشرفاً، زياراتٍ ميدانية للتأكد من التزام مناطق الفعاليات باشتراطات الصحة والسلامة بما يخص الأرضيات والممرات والمداخل، والمصاعد والسلالم المتحركة، وسلامة أنظمة المياه، وجَودة الهواء الداخلي، والتجهيزات اللوجستية من تمديدات الكهرباء والتخزين الآمن، ومتابعة خطط إدارة الحشود.

وأجرت فرق سلامة الغذاء المكونة من 27 مفتشاً، زيارات وجولات ميدانية على مراكز التسوق والفنادق والمطاعم ومختلف المؤسسات الغذائية المشاركة في مواقع الفعاليات، للتأكد من التزام متداولي الأغذية بالاشتراطات الصحية لسلامة الغذاء، وذلك حرصاً منها على تأمين قطاع الأغذية في الإمارة، وضمان حماية أفراد المجتمع من المخاطر الغذائية.