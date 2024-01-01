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عبد الله المري يُشيد بجهود لجنة تأمين فعالية رأس السنة

عبد الله المري
2 يناير 2024 01:02

دبي (الاتحاد)

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أشاد معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، بجهود فرق عمل لجنة تأمين الفعاليات بإمارة دبي، ومهنيتهم في تطبيق خطة الإجراءات الأمنية والتنظيمية والخدمية بحرفية عالية، أثمرت عن نجاح احتفالات رأس السنة الميلادية 2024، وذلك بفضل التكاتف والتضامن بين 55 جهة حكومية وخاصة، وصولاً إلى إخراج الحدث بما يليق بسمعة ومكانة إمارة دبي الرائدة والمتميزة في تنظيم أضخم وأكبر الفعاليات والعروض العالمية.
وأكد معاليه، أن احتفالية رأس السنة تعتبر من الفعاليات المهمة جداً في إمارة دبي، وأن لجنة تأمين الفعاليات من شرطة دبي وكافة الشركاء، حرصوا على الاستعداد والتحضير الجيد، والتنفيذ المدروس بدقة وعناية، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة بأن تكون دبي دائماً وجهة عالمية متميزة كعادتها في تنظيم مثل هذه الأحداث المميزة. مثنياً على التنسيق الاحترافي في 32 موقعاً بالإمارة شهدتها الاحتفالات، والحرص على تسيير الانتقالات للجمهور إلى أماكن الفعاليات والعروض والألعاب النارية بأمن وسلاسة.

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