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علوم الدار

دراسة حديثة لـ«تريندز»: الذكاء الاصطناعي يغير وجه الرعاية الصحية

دراسة حديثة لـ«تريندز»: الذكاء الاصطناعي يغير وجه الرعاية الصحية
2 يناير 2024 01:03

أبوظبي (الاتحاد)

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أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات دراسة جديدة باللغة الإنجليزية بعنوان «دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية»، تتناول دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الرعاية الصحية.
وأوضحت الدراسة التي أعدتها الدكتورة سهام المراد، أستاذة علم الحاسوب في جامعة القاهرة، ثلاثة مجالات رئيسية في تحسين الرعاية الصحية يسهم الذكاء الاصطناعي فيها، هي التشخيص، والعلاج، والإدارة.
وذكرت، أن الذكاء الاصطناعي يسهم في مجال التشخيص بشكل فعال في تحليل كميات هائلة من البيانات الطبية بسرعة ودقة أكبر من البشر، مما يمكن أن يساعد الأطباء في تشخيص الأمراض بدقة عالية وسرعة أكبر. وأشارت إلى أنه يمكن للذكاء الاصطناعي في مجال العلاج تطوير علاجات جديدة للأمراض، أو تحسين فاعلية العلاجات الحالية، أما في مجال الإدارة، فان للذكاء الاصطناعي دوراً كبيراً ومهماً في أتمتة المهام الإدارية في الرعاية الصحية، مما يمكن أن يوفر الوقت والموارد للعاملين في مجال الرعاية الصحية.
وتوقفت الدراسة عند التحديات التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية، مشيرة الحاجة إلى تطوير معايير أخلاقية وقانونية لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة، مثل حماية خصوصية المرضى، وضمان عدم التمييز ضدهم. وأوضحت أن التحديات الأخرى التي تواجه استخدام الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية هي الحاجة إلى مزيد من البيانات والتدريب، وحاجة الذكاء الاصطناعي إلى أن يكون قابلاً للتفسير.
وخلصت الدراسة على أنه على الرغم من هذه التحديات، فإن الذكاء الاصطناعي لديه القدرة على إحداث تغيير إيجابي كبير، وإحداث ثورة في الرعاية الصحية، مما يمكن أن يؤدي إلى تحسين صحة الناس ورفاهيتهم.
وأوصت الدراسة بضرورة زيادة الاستثمار في أبحاث الذكاء الاصطناعي في مجال الرعاية الصحية، ووضع معايير أخلاقية وقانونية لضمان استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة مسؤولة.

الذكاء الاصطناعي
الرعاية الصحية
تريندز
مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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