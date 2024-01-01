الأربعاء 3 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

6234 مستفيداً من «النقل العام المراعي للسن» في الشارقة

جهود كبيرة للتعامل مع الحالات المرضية المختلفة (وام)
2 يناير 2024 01:02

الشارقة (وام) 

أخبار ذات صلة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
سفارة الإمارات في لاهاي تهيب بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة "هينك"

أعلنت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن عدد المستفيدين من مبادرة النقل العام المراعي للسن لفئتي طريحي الفراش وأصحاب الهمم بلغت نحو 6234 مستفيداً خلال عام 2023 وذلك بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية ومنطقة الشارقة الطبية.
وقال العقيد العقيد محمد عبدالله علاي مدير ادارة المرور والدوريات إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص من خلال مبادراتها الرائدة على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية وتوفير خدمات ذات جودة وكفاءة عالية تتسق ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة إمارة الشارقة.
وأوضح العقيد علاي أن الهدف من المبادرة التي انطلقت في 2017 والتي تأتي بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين- دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ومنطقة الشارقة الطبية هو نقل طريحي الفراش من كبار السن وأصحاب الهمم من المنازل إلى المستشفيات وبالعكس بالإضافة إلى نقلهم إلى الدوائر والمؤسسات الخدمية المختلفة التي يتحتم عليهم زيارتها وتلبية احتياجاتهم بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة المراعية للسن بتقديم أفضل الخدمات لكافه فئات مجتمع إمارة الشارقة.
وأضاف أن المبادرة تقوم عليها كوادر مؤهلة ومدربة تلقت التدريبات اللازمة للتعامل مع الحالات المرضية كافة ضمن أسطول من سيارات الإسعاف المجهزة بأفضل التقنيات الطبية الحديثة، مشيراً إلى إمكانية تواصل الراغبين في الحصول على الخدمة بالاتصال على الرقم 065584444.
يذكر أن وحدة الإسعاف الطبي بشرطة الشارقة اعتمدت كأول منشأة طبية شرطية على مستوى الدولة مراعية للسن وذلك بعد استيفاء جميع المعايير والمتطلبات الصادرة من إدارة التراخيص والاعتماد بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

الإمارات
الشارقة
شرطة الشارقة
آخر الأخبار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
علوم الدار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
3 يناير 2024
سفارة الدولة في لاهاي تهيب بمواطني الدولة ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الجوية "هينك"
علوم الدار
سفارة الإمارات في لاهاي تهيب بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة "هينك"
اليوم 23:54
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
الأخبار العالمية
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
اليوم 23:03
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
علوم الدار
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
اليوم 22:24
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©