6234 مستفيداً من «النقل العام المراعي للسن» في الشارقة

الشارقة (وام)

أعلنت إدارة المرور والدوريات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة أن عدد المستفيدين من مبادرة النقل العام المراعي للسن لفئتي طريحي الفراش وأصحاب الهمم بلغت نحو 6234 مستفيداً خلال عام 2023 وذلك بالتعاون مع دائرة الخدمات الاجتماعية ومنطقة الشارقة الطبية.

وقال العقيد العقيد محمد عبدالله علاي مدير ادارة المرور والدوريات إن القيادة العامة لشرطة الشارقة تحرص من خلال مبادراتها الرائدة على تعزيز مسؤوليتها المجتمعية وتوفير خدمات ذات جودة وكفاءة عالية تتسق ورؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة إمارة الشارقة.

وأوضح العقيد علاي أن الهدف من المبادرة التي انطلقت في 2017 والتي تأتي بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين- دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ومنطقة الشارقة الطبية هو نقل طريحي الفراش من كبار السن وأصحاب الهمم من المنازل إلى المستشفيات وبالعكس بالإضافة إلى نقلهم إلى الدوائر والمؤسسات الخدمية المختلفة التي يتحتم عليهم زيارتها وتلبية احتياجاتهم بما يتوافق مع توجهات القيادة الرشيدة في الإمارة المراعية للسن بتقديم أفضل الخدمات لكافه فئات مجتمع إمارة الشارقة.

وأضاف أن المبادرة تقوم عليها كوادر مؤهلة ومدربة تلقت التدريبات اللازمة للتعامل مع الحالات المرضية كافة ضمن أسطول من سيارات الإسعاف المجهزة بأفضل التقنيات الطبية الحديثة، مشيراً إلى إمكانية تواصل الراغبين في الحصول على الخدمة بالاتصال على الرقم 065584444.

يذكر أن وحدة الإسعاف الطبي بشرطة الشارقة اعتمدت كأول منشأة طبية شرطية على مستوى الدولة مراعية للسن وذلك بعد استيفاء جميع المعايير والمتطلبات الصادرة من إدارة التراخيص والاعتماد بوزارة الصحة ووقاية المجتمع.