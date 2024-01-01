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علوم الدار

«محمد بن راشد للفضاء» يتولى مسؤوليات تصميم وتشغيل الأقمار الاصطناعية المتقدمة

«محمد بن راشد للفضاء» يتولى مسؤوليات تصميم وتشغيل الأقمار الاصطناعية المتقدمة
2 يناير 2024 01:02

آمنة الكتبي (دبي) 

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يتولى مركز محمد بن راشد للفضاء، مسؤوليات تصميم وتصنيع وتشغيل الأقمار الاصطناعية المتقدمة والمخصصة لأغراض رصد الأرض، ويلعب برنامج الإمارات للأقمار الاصطناعية دوراً رائداً ومحورياً في تحقيق أهداف الدولة فيما يتعلق بمجال علوم الفضاء وقطاع التكنولوجيا، وتتمحور استراتيجية المركز حول الابتكارات العلمية والتقدم التكنولوجي بوصفها أدوات مهمة لدعم مسيرة التقدم القائمة على المعرفة في إطار هذا الهدف الوطني.
ويعمل مركز محمد بن راشد للفضاء، حالياً على تصميم قمر اصطناعي وهو من نوع «كيوب1» مخصص لرصد الأرض، وسيعمل 25 طالباً من كليات التقنية العليا على تطوير الحمولة الخاصة بالقمر تحت إشراف وتوجيه فريق المركز، ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في نهاية عام 2024، ويتولى مركز محمد بن راشد للفضاء مسؤولية إطلاق الحمولة، وضمان توفير خدمات الاتصالات الأساسية، ويشمل المشروع مجموعة واسعة من المهام، بدءاً من عمليات التجميع والتكامل وصولاً إلى إجراء اختبارات صارمة للقمر الاصطناعي.
وشهدت صناعة الأقمار النانومترية تطوراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبحت هناك أقمار صناعية صغيرة للغاية لا يتجاوز حجمها مكعباً صغيراً أبعاده 10×10 سم، وهو ما يعرف بكيوب، وهو نوع من الأقمار الصناعية المصغرة لأبحاث الفضاء التي تتكون من وحدات مكعبية متعددة بحجم 10 سم × 10 سم × 10 سم، ولا يزيد وزنها على 1.33 كجم لكل وحدة وتتضمن الاستخدامات عادة تجارب منها الرصد البيئي، واستطلاعات الصور، بالإضافة إلى مشاريع تعليمية لإثبات البراهين والأدلة.
ويهدف مركز محمد بن راشد للفضاء إلى تكوين جيل جديد من الخبراء الإماراتيين في مجال علوم الفضاء من خلال دمج الطلاب في إطار البرنامج الوطني للفضاء في الإمارات، وتنمية مهاراتهم المهنية، وتعزيز التواصل والتعاون بينهم، وتحفيز اهتمامهم بعلوم الفضاء، وذلك ضمن إطلاق برنامج أبحاث علوم الفضاء، حيث يتيح البرنامج للطلاب المتميزين الفرصة للتعاون المستمر مع مركز محمد بن راشد للفضاء، ويتيح أيضاً للباحثين المتميزين فرصة تقديم أبحاثهم التي قد تسهم في إثراء مسارهم البحثي في الجامعة.

مركز محمد بن راشد للفضاء
الإمارات
الأقمار الاصطناعية
الأقمار الصناعية
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