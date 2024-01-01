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علوم الدار

مليون طالب وطالبة يستأنفون الدراسة في الفصل الدراسي الثاني اليوم

مليون طالب وطالبة يستأنفون الدراسة في الفصل الدراسي الثاني اليوم
2 يناير 2024 01:03

دينا جوني (دبي) 

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تستأنف اليوم المدارس الحكومية والمدارس الخاصة في الدولة على اختلاف مناهجها، الفصل الدراسي الثاني من العام الأكاديمي 2023-2024. وينتظم اليوم ما يقارب مليون و150 ألف طالب وطالبة في مدارسهم بعد إجازة الشتاء التي امتدت لمدة ثلاثة أسابيع. وأكدت إدارات مدرسية جاهزية مدارسها لاستقبال الطلاب، وتوفير بيئة تعليمية تحفيزية وتفاعلية وآمنة للطلاب.
ويبلغ عدد الأيام الدراسية في الفصل الدراسي الثاني 59 يوماً، أي ما يعادل 12 أسبوعاً، وذلك وفقاً للبرمجة الزمنية المقررة من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.
وسيتم عقد اختبار تجريبي واختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة «ب» العملية خلال الفترة من 4 إلى 8 مارس، وتعقد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني لمواد المجموعة «أ» النظرية خلال الفترة من 13 إلى 22 مارس. وحددت البرمجة الزمنية عطلة الربيع أو إجازة الفصل الدراسي الثاني للطلاب، خلال الفترة من 25 مارس المقبل حتى 12 أبريل المقبل، بينما تبدأ عطلة المعلمين في 1 أبريل وتستمر حتى 12 من الشهر ذاته.
وأكدت إدارات مدرسية أنه تمّ وضع الخطط المختلفة لمتابعة كافة الاستعدادات التنظيمية والإدارية، بالإضافة إلى خطط الصحة والسلامة، لاستقبال الطلبة اليوم. كما تم إعداد الجداول الدراسية لضمان توزيع منصف ومتوازن للمواد الدراسية على الطلاب، مع اعتماد منهجية فعالة وعلمية في تخطيط الجداول لتلبية الاحتياجات الأكاديمية وإعطاء الأنشطة الاهتمام اللازم.
ومن أجل تعزيز التواصل والتعاون بين المدارس وأولياء الأمور مع بداية الفصل الثاني، فعّلت المدارس أمس آليات التواصل مع أولياء الأمور عبر منصات التواصل الاجتماعي، ووضعت تعليمات وإرشادات واضحة تذكر الطلاب بالأولويات الدراسية. كما تمّ وضع الخطة الأسبوعية ومواعيد الحافلات للالتزام بها.
ولفتت الإدارات إلى أن هذه الجهود الشاملة تجسد التزام المدارس بتوفير تعليم عالي الجودة وبيئة آمنة ومحفزة للطلاب.

الفصل الدراسي الثاني
الإمارات
أستئناف الدراسة
المدارس الحكومية
المدارس الخاصة
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