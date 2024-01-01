400 تصريح للمخيمات الشتوية في دبي

آمنة الكتبي (دبي)

أصدرت بلدية دبي أكثر من 400 تصريح مخيم شتوي في منطقة العوير خلال العام الماضي، حيث يستمر موسم التخييم الشتوي المؤقت في الإمارة حتى نهاية أبريل 2024.

وحرصت البلدية على التأكد من توفير بيئة تخييم عائلية آمنة مناسبة لقضاء تجربة تخييم صحراوية متميزة والاستمتاع بالأجواء الشتوية في الإمارة، وذلك ضمن جهودها في تقديم خدمات رائدة لسعادة أفراد المجتمع ورفاهيتهم، وتعزيزاً لرؤية دبي في أن تكون أفضل مدينة للعيش والعمل. وأكدت بلدية دبي ضرورة توفير كافة المتطلبات الأساسية والخدمات والتسهيلات في مشروع المخيمات الشتوية المؤقتة، بما يعزز سعادة المستفيدين والمرتادين لها، ويضمن لهم تخييماً آمناً ومريحاً، إضافةً إلى تنظيم عملية التخييم الرائجة خلال موسم الشتاء ومنع ظاهرة التخييم العشوائي. مشيرةً إلى أنها أعطت أصحاب الهمم وكبار المواطنين الأولوية في عملية حجز المساحات الأمامية في موقع منطقة المخيمات الشتوية المؤقتة المخصصة، وذلك تسهيلاً لحركة دخولهم وخروجهم. كما وفرت متاجر لمستلزمات التخييم التي يحتاجها مرتادو المخيمات.

وبينت بلدية دبي أنها تصدر تصاريح التخييم الشتوي المؤقت، ثم يقوم مقدم الطلب بإنشاء المخيم الخاص به وإحاطته بسياج مؤقت، مع منح الحرية الكاملة له في التصميم الداخلي الخاص بالمخيم وفق احتياجاته ومتطلباته، شرط أن يستخدم المخيم من قبل العائلات فقط، فضلاً عن تخصيصها مساحةً للشركاء من القطاع الحكومي الراغبين في المشاركة في الموسم لتصميم المخيم الخاص بهم، بما يتوافق مع احتياجاتهم، كما يمكن للمتعاملين البدء بتسجيل طلبات التخييم الشتوي لهم من خلال الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.

وتتضمن الاشتراطات أهمية الالتزام باشتراطات الصحة والسلامة العامة، والحفاظ على نظافة الموقع وحسن مظهره، واشتراطات الدفاع المدني للوقاية والسلامة من الحريق مع توفير طفاية حريق بداخل المخيم ومنع استخدام الألعاب النارية، وغيرها.