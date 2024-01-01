الأربعاء 3 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قمة المليار متابع 2024 تستضيف عدداً من نجوم المحتوى الرياضي

جانب من الدورة السابقة من القمة (وام)
2 يناير 2024 01:03

دبي (وام)

أخبار ذات صلة
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
سفارة الإمارات في لاهاي تهيب بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة "هينك"

تحتضن دبي واحداً من أكبر التجمعات الاستثنائية لنخبة من أبرز نجوم المحتوى الرياضي العالميين، في إطار النسخة الثانية من «قمة المليار متابع»، التي تنظمها «أكاديمية الإعلام الجديد» يومي 10 و11 يناير 2024، إذ تشكّل القمة فرصة لهم لتبادل الأفكار، واستعراض إنجازاتهم التي تتخطى الكرة فيها حدود الملاعب. ويشارك في القمة نخبة من صناع المحتوى الرياضي في جلسات حوارية وورش عمل تهدف إلى تبادل الخبرات والفرص في هذا المجال المتنامي والأكثر شعبية، من أبرزهم أربعة أسماء مؤثرة في عالم الرياضة الرقمية، تجاوز عدد متابعيهم عتبة الـ32 مليوناً، وهم عبدالله النعيمي، ومساعد الفوزان، وشون غارنييه، وعمرو نصوحي.
ويتميز صانع المحتوى البحريني عبدالله النعيمي بجمعه بين حبه لكرة القدم وشغفه بالتواصل مع جمهوره، حيث حقق عدد متابعين تجاوزوا حاجز الـ7 ملايين، وهو من الأصوات العربية الرائدة في مجال التعليق على أحداث كرة القدم، وتقديم تحليلات رياضية تجمع بين العمق والإمتاع. ولم يقتصر نجاح النعيمي على مجال كرة القدم فحسب، بل تعدى ذلك ليشمل محتوى متنوعاً يضم تحديات، وقصصاً، وتوثيقاً لرحلاته، إضافة إلى لمحات من حياته الشخصية، وقد ُعرف ببرنامجه «وجبة مع مشهور»، الذي يستضيف فيه مشاهير اليوتيوب العرب، ويطرح عليهم أسئلة متنوعة في جو من الألفة والمرح.
من قلب الملعب إلى قلب منصات التواصل الاجتماعي مساعد الفوزان، والمعروف جماهيرياً بلقب «M12 ALFOUZAN»، هو لاعب كرة قدم كويتي محترف أعلن اعتزاله حديثاً، وحقق خلال مسيرته الكروية العديد من الإنجازات في أندية كرة القدم الكويتية، وحصد عدداً كبيراً من الإنجازات الرياضية. ويقدم الفوزان، الذي يتابعه أكثر من 3.8 مليون شخص، برنامج «تحدي الثلاثين» عبر قناته على «يوتيوب»، والذي يستضيف فيه مشاهير عالم الساحرة المستديرة.
ويشارك في فعاليات المهرجان، شون غارنييه كأحد أبرز لاعبي الـ«فري ستايل» في عالم كرة القدم، الذين أحدثوا ثورة في هذا الفن الرياضي، بمتابعين يصل عددهم إلى 13.3 مليون، ويُعد غارنييه نموذجاً للتميز والإبداع في عالم كرة القدم الحرة، إذ يجمع بين الأداء الرياضي العالي والفن البصري المذهل. وبدأ غارنييه مسيرته لاعباً تقليدياً لكرة القدم، لكنه سرعان ما وجد شغفه الحقيقي في كرة قدم الشوارع، حيث يستعرض مهاراته الاستثنائية التي جذبت إليه ملايين المتابعين.
ويشارك في الملتقى، عمرو نصوحي، الذي حقق نجاحاً كبيراً بمتابعين يصل عددهم إلى 8 ملايين، وبدأ مسيرته ببرامج متنوعة، أبرزها «صباحو تحدي» الذي يعرض معلومات عن كرة القدم بأسلوب تفاعلي ومشوق.
ويعرف نصوحي بدعوته لأعلام الرياضة والفن لمشاركة تجاربهم.

قمة المليار متابع
دبي
الإمارات
مؤتمر المليار متابع
أكاديمية الإعلام الجديد
آخر الأخبار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
علوم الدار
وزارة الصحة ووقاية المجتمع تنعى مريضة سرطان من الذين وصلوا إلى الدولة قادمين من قطاع غزة
3 يناير 2024
سفارة الدولة في لاهاي تهيب بمواطني الدولة ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة الجوية "هينك"
علوم الدار
سفارة الإمارات في لاهاي تهيب بالمواطنين ضرورة توخي الحيطة والحذر بسبب العاصفة "هينك"
اليوم 23:54
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
الأخبار العالمية
واشنطن تضغط على هولندا لمنع بيع معدات تصنيع رقائق إلكترونية إلى الصين
اليوم 23:03
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
علوم الدار
سيف بن زايد يقدم واجب العزاء في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد آل نهيان
اليوم 22:24
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون إمبراطور اليابان بضحايا الزلزال
اليوم 21:48
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©