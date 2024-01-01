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علوم الدار

حمدان بن زايد: نسخة «استثنائية» من مهرجان ليوا الدولي

حمدان بن زايد: نسخة «استثنائية» من مهرجان ليوا الدولي
2 يناير 2024 01:04

أبوظبي (الاتحاد)

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أشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بنجاح مهرجان ليوا الدولي، وقال سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «منصة إكس» أمس: «نسخة استثنائية من مهرجان ليوا الدولي اختتمت فعالياتها بالأمس، وشهدت إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتطوراً ملحوظاً في منافساتها الرياضية وبرامجها التراثية والترفيهية.. وفي ختام المهرجان نشكر اللجنة المنظمة وكافة الجهات التي أسهمت في إنجاح أنشطته وفعالياته».
واختتمت فعاليات المهرجان، بسباق صعود «تل مرعب» للسيارات بفئاته المتنوعة، بمشاركة 60 سيارة، وتم تتويج الفائزين في اليوم الختامي، الذي شهد فعاليات خاصة، وسط حضور جماهيري كبير. 
وشهد اليوم الختامي للمهرجان احتفالية أنيقة بنهاية 2023، وبدء عام 2024، حيث زينت ألعاب الليزر والألعاب الضوئية، منطقة «تل مرعب» مع الألعاب النارية، وأيضاً عروض «الدرون»، التي استمرت حتى ما بعد منتصف الليل، وسط حضور جماهيري ضخم، حظيت به المنافسة في اليوم الأخير، بعد منافسات مثيرة، شملت سباقات الهجن، وسباقات الخيول، ومنافسات السيارات بفئاتها المختلفة، وكذلك منافسات الصقور، والعديد من الفعاليات التراثية والثقافية.
وكان الحدث قد انطلق يوم 8 ديسمبر الماضي، واستمرت فعالياته لمدة 24 يوماً، ونظمه نادي ليوا الرياضي، بالتعاون مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وسط اهتمام وحضور جماهيري كبير طوال أيام المنافسات.

مهرجان ليوا الدولي
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مهرجان ليوا
حمدان بن زايد
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