فعاليات وعروض تراثية لمجالس أبوظبي في مهرجان الشيخ زايد

تنظم مجالس أبوظبي، في مكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة، فعاليات وأنشطة وعروض تراثية متنوعة في مهرجان الشيخ زايد 2023-2024، والمقام حالياً بمنطقة الوثبة في أبوظبي، ويستمر حتى 9 مارس 2024.

وتهدف فعاليات منصة المجالس في المهرجان، إلى تعزيز الموروث التراثي والهوية الوطنية والتلاحم المجتمعي بين جميع فئات المجتمع، من خلال تقديم مجموعة من الورش الحرفية والإبداعية والعروض التفاعلية.

كما تهدف إلى رفع الوعي الثقافي والمعرفي عبر تنسيق جلسات تأتي بالتعاون مع مؤسسات وجهات حكومية منها، القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وغرفة وتجارة أبوظبي، ودائرة الثقافة والسياحة، ونادي تراث الإمارات، ومبادرة الفرية في وزارة التسامح والتعايش وصندوق الوطن، وغيرها من المؤسسات الحكومية.

وتضم الفعاليات عروضا تفاعلية، تجسد عمق الموروث الإماراتي وأصالته، مثل حياكة السدو والتلي وقرض البراقع وتحميص القهوة الإماراتية وورش عن السنع للصغار والكبار، بالإضافة إلى عروض تحاكي ترابط الماضي بالحاضر والمستقبل، مثل المجلس الافتراضي VR، وعرض تصوير الخطوط المضيئة، وعروض فنية كالنحت والرسم الحي على السرود والخشب والقماش.

وأطلقت "مجالس أبوظبي" خلال مشاركتها في المهرجان، مسابقات وجوائز للجمهور مثل جائزة مجالس أبوظبي للتصوير الضوئي الدورة الثالثة تحت محور " الموروث الإماراتي في مهرجان الشيخ زايد"، كما نظمت مسابقة الأسئلة التراثية مع حارب السويدي لتقديم هدايا قيمة للزوار.

كما أطلق مجلس أبوظبي للشباب المرحلة الأولى من برنامج "إرث وأثر" في منصة مجالس أبوظبي بمهرجان الشيخ زايد والذي يستهدف فئتي الطلاب والشباب.

ويهدف البرنامج إلى غرس القيم الإماراتية الأصيلة وتسليط الضوء على الموروث الشعبي وتعزيز الهوية الوطنية من خلال مشاركات مختلفة تغطي جوانب عدة ضمن فعاليات المهرجان.

وحظيت منصة مجالس أبوظبي بمشاركة عدد من الموهوبين الفنانين، منهم الرسام خالد محمد الاستاد والفنانة التشكيلية مريم فيروز الحوسني والرسام فارس الحمادي والفنانة سلوى المرزوقي وفاطمة علي الحمادي والكاتبة ميرة المنصوري، وغيرهم ممن شارك بعرض فني حي أو قدم ورش فنية تعليمية لزوار المهرجان من الصغار والكبار.