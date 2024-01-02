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علوم الدار

رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة مهرة بنت خالد آل نهيان

رئيس الدولة يتقبل التعازي في وفاة مهرة بنت خالد آل نهيان
2 يناير 2024 15:12

تقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، التعازي في وفاة الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان. كما تقبل التعازي إلى جانب سموه، في مجلس العزاء في أبوظبي، الشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان وعدد من الشيوخ.  

وأعرب الجميع عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة الفقيدة، داعين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.

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وقدم واجب العزاء، سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين والمواطنين.

المصدر: وام
رئيس الدولة
الإمارات
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