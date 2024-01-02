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رئيس الدولة يستقبل حمد الشرقي وسعود المعلا

رئيس الدولة يستقبل حمد الشرقي وسعود المعلا
2 يناير 2024 19:32

 استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم.. صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين.

وتبادل سموهم ــ خلال اللقاء الذي جرى في قصر البحر في أبوظبي - التهاني والأمنيات بمناسبة العام الجديد سائلين الله تعالى أن يديم على دولة الإمارات وشعبها التقدم والرخاء والازدهار.. كما تبادل سموهم التحية مع الضيوف والأحاديث الأخوية الودية.

وبحث صاحب السمو رئيس الدولة وصاحب السمو حاكم الفجيرة وصاحب السمو حاكم أم القيوين.. عدداً من القضايا والموضوعات التي تهم شؤون الوطن والمواطنين وفي مقدمتها الجهود التنموية الحثيثة التي تشهدها دولة الإمارات وأهدافها الطموحة خلال المرحلة المقبلة لمواصلة مسيرة تقدمها المباركة وتعزيز تصدرها مؤشرات التنافسية العالمية.

 

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وأعرب سموهم عن اعتزازهم بالإنجازات التاريخية التي حققتها دولة الإمارات خلال العام الماضي.

حضر مجلس قصر البحر.. سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي ومعالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين وسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان وسمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

المصدر: وام
محمد بن زايد
حمد الشرقي
سعود المعلا
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