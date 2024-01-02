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علوم الدار

خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة مهرة بنت خالد آل نهيان

خالد بن محمد بن زايد يُقدم واجب العزاء في وفاة مهرة بنت خالد آل نهيان
2 يناير 2024 20:49

قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، واجب العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله الشيخة مهرة بنت خالد بن سلطان آل نهيان، خلال زيارة سموه مجلس العزاء بمنطقة البطين في أبوظبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه ومواساته إلى سمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان والشيخ طحنون بن سعيد آل نهيان وأسرة الفقيدة، داعياً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

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حضر مجلس العزاء سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ خليفة بن حمدان بن محمد آل نهيان، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة.

خالد بن محمد بن زايد
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